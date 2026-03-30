KellyChu - 中銀香港全力支持種5000樹苗 植樹日響應國家綠色發展 | Executive日記

中銀香港全力支持、「綠的歡欣」主辦嘅「香港植樹日2026」喺日前舉行，各界熱烈響應，近2000人喺西貢蕉坑種植5000棵華潤楠、米碎花、大頭茶、嶺南山竹子等7種本地原生樹苗，提升生物多樣性。政務司司長陳國基、中聯辦秘書長王松苗、中銀香港副董事長兼總裁孫煜等一眾嘉賓齊齊落手落腳，為打造綠色環境出一分力。



活動匯聚政府部門代表、駐港機構代表、解放軍駐港部隊官兵、紀律部隊、學生同工商界等團體一齊動手。陳國基致辭時話，植樹日唔止係年度盛事，更係香港上下一心，響應國家綠色發展嘅具體行動。特區政府會全力推動減碳，目標2035年前將碳排放減半，2050年前實現碳中和。



中銀香港副董事長兼總裁孫煜話，集團一直將可持續發展納入核心策略，積極推動綠色金融，服務國家「雙碳」目標。佢希望市民可親身感受自然之美，同時為香港種下希望，奠定更可持續嘅發展根基。羣力資源中心會長戴德豐話，親手種樹唔止係傳遞綠色理念，更係為香港可持續未來出一分力。



KellyChu



解放軍與義工攜手植樹。