KellyChu - 三聯文化基金夥香港文化想像舉辦 大灣區「文化遊」回歸 「優秀導遊」帶路穿越深莞惠歷史 | Executive日記

文化深度遊大熱，Kelly都好鍾意，遊覽之餘又提高個人修養。今年三聯文化基金同香港文化想像再度舉辦「文化遊」－－「動．聽中國」行走大灣區系列，將帶領參加者喺行走之間，認識大灣區嘅故事。第一團「灣區東翼行」將於4月26日出發，一連5日行勻惠州、東莞、深圳。Kelly睇到行程安排，急不及待想報名，一次出行就可以細味大灣區嘅人文風景！



今次行走大灣區系列嘅第一團主打灣區東翼行，到訪珠江口東岸三市：深圳、東莞、惠州，將於4月26日至4月30日舉行。呢3個城市自古以來文化同源，近代演變成「深圳創新+東莞智造+惠州承載」嘅黃金組合。行程除咗動人嘅惠州西湖風景區、開平自力村碉樓，仲有鮮有旅行團到訪嘅大亞灣石化區、核電廠等景點，亦會去鴉片戰爭博物館等地，帶大家深入了解大灣區由昔日海防重鎮，走到今日國家發展前沿嘅歷史。



話明深度遊，活動邀請到獲稱「中國優秀導遊員」嘅劉集民帶隊，佢深入研究大灣區歷史文化，仲出版咗《穿越歷史遊灣區》叢書，由佢帶住大家行，肯定獲益良多！主辦單位仲特別請來3位專家，同大家分享3場行前講座，包括歷史學家陳萬雄、園境師及城市學者陳彥璘，同埋本地歷史研究專家高添強，帶大家認識歷史，欣賞中國園林及碉樓建築！



如果趕唔切報第一團，唔使失望，因為5月仲有兩團接力出發！第2團會行廣州、佛山、肇慶，第3團就會去江州、中山、珠海。如果有興趣，記得掃QR Code，約埋朋友一齊報名！



KellyChu



行程包括惠州西湖風景區和開平自力村碉樓。