馮榕榕（Ruby） - 從鞋看人：藝術周時尚密語 | 榕榕細語

這個星期，香港再度迎來一年一度的藝術盛事——Art Basel。整個城市的節奏都變得不一樣，中環與灣仔一帶街頭，充斥着藝術愛好者、收藏家與時尚名流的身影，衣香鬢影、氣場交纏，有如行走的畫布。對時尚媒體而言，這不僅是觀展的周末，也是觀人的良機。



每逢藝術周走進展場，最引人入勝往往不是牆上的作品，而是人群本身。細看之下，賓客大致可分兩派：一派盛裝出席，造型精緻講究，從配飾至妝容皆恰到好處；另一派則偏向實用風格，衣着簡潔低調，甚至以運動裝現身。若單純論功能性，後者顯然佔上風——畢竟藝術展場面積龐大，一雙能支撐長時間行走的鞋，遠比任何手袋配飾更實際。



在藝術圈內，其實流傳着一種不成文的觀察。想判斷對方的品味與身份，不妨先從鞋子開始。近年瑞士品牌On的運動鞋正默默成為藏家間的共同語言。品牌由前職業運動員創立，以研發出色的CloudTec緩震技術著稱：中底以中空雲狀結構設計，兼具支撐與回彈力，讓步伐輕盈又穩定。外觀設計簡約克制，細節精準，既能應付日常行程，又能與西裝、套裝完美結合。這種「無聲的舒適奢華」正合現代藏家的調性，亦成為藝術周場內的微妙符號。



當然，場內亦不乏愛用Hermès、Louis Vuitton或Chanel球鞋的嘉賓。這些品牌將精湛工藝融入運動鞋之中，皮革質感、結構比例以至縫線處理都極其講究。雖然整體造型或許低調，但只要視線落在鞋上，便能感受到那份不容忽視的品味。



這幾天我在多場展覽與活動之間穿梭，行程緊湊，因此鞋履選擇格外講究。為求平衡時尚與舒適，我偏愛一至兩吋粗踭鞋——能為整體造型增添精神氣質，又不至於令雙腳在數小時的站立與行走之中疲累。既大方得體，又能自由應對會面或聚會，是繁忙藝術周的不二之選。



於我而言，藝術周不但是一場視覺盛宴，更是關乎於生活美學。鞋，或許只是細節的一小部分，但恰恰在這份細節裏，隱藏着每個人對美、舒適與姿態之間的拿捏。



馮榕榕（Ruby）