楊崢 - 大班樓再摘桂冠 榮登「亞洲50最佳餐廳」榜首 | 崢活當下

香港這座古今交融的城市，從天際線的閃爍霓虹到巷弄裏的老牌茶樓，每一步都流淌着故事與味道。2026年亞洲餐飲圈再度聚焦東方明珠：低調卻內蘊深厚，在國際間享負盛名的香港The Chairman「大班樓」，繼2021年後重登「亞洲50最佳餐廳」榜首的寶座。能夠再次贏得至高榮譽，擁抱傳統同時積極創新的掌舵者——葉一南（Danny Yip）居功至偉。



大班樓的廚藝哲學，立基於對食材的尊重與對在地記憶的堅守。走進餐廳，迎面而來的不是誇張的舞台設計或極端的分子料理，而是一種謙遜而專注的氣質：光線柔和，木紋與石材的紋理低調地訴說着時間感；服務人員的步伐從容，言語間流露出對每一道菜的自信與敬意。這正是Danny多年來反覆強調的理念——餐桌上的每一口，都應該能召喚出歷史與土地的味道，使食客在品嘗當下的同時，也能感受一段屬於香港、屬於粵菜的記憶。



The Chairman在本地食材的運用上達到了近乎宗教的虔誠。從供應商的選擇，到每日清晨的市集採買，廚房團隊堅持與小農、漁民建立長期且公平的合作關係。這樣的採購模式，不僅確保食材的新鮮與季節性，也讓每一道菜背後都有一段可追溯的來源故事。名菜如「雞油花雕蒸大花蟹配陳村粉」、「樟木煙燻黑腳鵝」或是「炭火厚切叉燒」，並非單靠名貴食材取勝，而是在於廚師對火候、刀工與調味的精準掌控，將最平凡的原料化為令人難忘的滋味。



葉一南的領導風格，既有企業家的遠見，也有匠人的耐心。早在澳洲已經營餐館的他，深諳粵菜精髓，但從不囿於對傳統的複製，反而着力於在理解過去後，找到一條與時代對話的道路。大班樓的菜單既能看到古法烹調的痕跡，也蘊含現代餐飲對結構、口感與視覺的敏感度。主人翁常說：「我們在做的不只是美味的烹飪，更是保存、翻譯與延續一個文化的味覺記憶。」



在香港這座城市，食物不僅僅是填飽肚腹的工具，更是家庭的連結，是節慶的核心，也是跨代傳承的媒介。大班樓能夠獲此殊榮，在全球化與快速變遷的浪潮中，象徵着香港美食文化在世界舞台上的重要性。他們以本土為根基，卻能與國際口味對話。菜單本身更是一部活生生的文化史：將廣東鄉間的古早味、海港城市的鮮活海味、還有香港獨有的多元飲食記憶，透過當代廚藝語彙重組，交織成嶄新的餐桌敘事。這種敘事不僅吸引了海外美食家，也讓本地食客感到驕傲。



自上次獲獎之後，大班樓並未積極擴張或過度商業化，相反更謹慎地保護餐廳的核心價值，維持品質與供應鏈的透明度。Danny明白，真正的永續來自於對細節的堅持：一塊產自小農的豬肉如何被妥善處理，一條魚如何在上桌前保留其最佳的鮮度，甚至是一碗湯的熬煮時間，都可能決定餐廳是否能永葆生命力。



再度稱霸亞洲，不僅僅是一個榮耀徽章的獲得，它更象徵着一條路徑：以誠敬之心面對本土食材，以創新之思重塑傳統風味，以責任之行維繫生態與社會。當然，也一定會帶來新挑戰，包括更多的期待、更大的能見度，以及更強烈的評論聲音。然而，葉一南與郭強東主廚以至整體團隊，相信在面向這些挑戰時所秉持的，只會是一種更成熟的自信：一如以往地以開放的姿態與國際社群對話，同時不忘回到廚房，繼續雕琢每一道菜餚的本質。淡泊名利、胸懷坦蕩的餐廳靈魂人物，葉一南的成功來自於對文化脈絡的深刻理解，以及在日常細節中始終如一的堅持。



在未來的歲月裏，期待大班樓能繼續以味道敘事，講述更多關於香港、關於人與土地之間的故事。



楊崢

活動主要贊助「San Pellegrino & Acqua Panna」的高層：Andrea Cavani（左）與Paolo Passoni（右）專誠來港出席盛會。

百吃不厭的雞油花雕蒸花蟹配陳村粉。

結合湘菜辛香與粵式鮮甜，色澤紅潤，鹹香撲鼻的「剁椒鹹肉蒸龍躉頭」。

大班樓自2022年遷往威靈頓街新址後，室內裝潢趨向居家感，並放有不少私人珍藏的藝術作品。