譚紀豪 - 君幸食 | 無名指

走進香港文物探知館的「漢風泱泱」展覽，我忍不住直奔馬王堆古墓出土的「君幸食」漆食盤，走過幾個單元上百件文物，跨越兩千年，終於在展館最裏面的角落找到它。多年來我每次去長沙都無緣得見，至少兩次碰上湖南省博物館休館日，還有一次是閉館擴建，沒想到初遇竟在香港，儘管展出的只是30隻出土盤子中的一隻。



「君幸食」，類似法文bon appétit，字面上是「用餐愉快」，但把這句話拆開，「君」是敬稱，「幸」是願君安享，「食」是人間滋味，它表達了對美好生活的祈願，這看似平常的祝福語，實際上是飲食文化很重要的一步－－進餐已不止是為了果腹。



中國飲食文化自漢代越趨成熟，特別是文景之治期間國力強盛，農業和烹飪均有大躍進，張騫通西域後又引入黃瓜、大蒜、胡麻等食材，飲食更多元化。漢朝餐桌上的豐盛，不止於食品，更包含禮儀、審美和文化。



「夫禮之初，始諸飲食」，漢代承先秦禮樂制度，很重視飲食禮儀。當時的宴飲盛行分餐制，用餐者席地而坐，面前設獨立食案，案上擺放自用的食盤、耳杯、匕箸等食具。和「君幸食」漆食盤同時出土的，還有「君幸酒」漆耳杯，這次也有展出。



這些漆器更將審美與寓意融合，工藝精湛的食盤以紅黑兩色為主調，色澤溫潤歷經千年不褪，盤心朱書銘文，又繪有象徵吉祥的雲紋，還有多隻狸貓，有祛鼠護食之意。食器作為盛物工具以外，亦承載着藝術與文化。



是次展覽的副標題為「雄渾與交融的盛世」，而大漢王朝的雄風，不僅藏在金戈鐵馬的盛世華章，也見於一餐一飯的日常之中。（IG︰@tamkeiho）



資深唱片人兼樂迷

譚紀豪