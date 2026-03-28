KellyChu - 推《瑪利歐》主題美食 角色匙扣接力登場 36蚊歎 「Big Mac」 麥當勞每份捐1蚊撐病童 | Executive日記

香港麥當勞每一年度嘅Big Mac Big Heart捐款活動登場！周一起凡選購套餐優惠價$36巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞將捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。另外隨着《超級瑪利歐銀河大電影》即將上映，麥當勞不但於開心樂園餐推出全新《超級瑪利歐銀河大電影》匙扣玩具，更呈獻一系列主題美食，讓大家盡情投入電影世界！



姜濤@MIRROR 至今已連續4年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使，今年亦為大家帶嚟套餐優惠價$36巨無霸或脆雞巨無霸套餐，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買均能享受此優惠。麥當勞每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，都會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，呼籲大家同心支援病童家庭，共襄善舉。



周一起，麥當勞亦會推出一系列《超級瑪利歐銀河大電影》主題美食，包括全新蘑菇醬，入口濃郁creamy，為經典麥樂雞送上新驚喜；同樣首次推出嘅星星薯餅及星星焦糖新地，前者香脆味美，加上星星造型特別可愛，打卡滿分；後者以暖暖焦糖醬淋上經典幼滑新地，搭配星星脆脆，交織香脆甜蜜滋味。



《超級瑪利歐銀河大電影》一班深受歡迎角色亦等緊大家帶返屋企。即日起麥當勞將輪流推出10款開心樂園餐匙扣玩具，打頭陣嘅係兩位主角－－瑪利歐以招牌紅藍服飾亮相；路易吉則換上趣味十足青蛙造型；接力於周五現身嘅有碧姬公主及調皮反派角色庫巴Jr.；包括奇諾比奧、羅潔塔公主、耀西及庫巴等更多角色也將陸續登場。



KellyChu

全新星星薯餅周一登場。