Titus - 全球最貴 | 錶奇立異

上星期，我參加了一個 Jacob & Co 及 The Second Club 合辦的新錶展覽，觀賞品牌 The World is Yours 系列中的新錶款。對了，還有他們特別推出的掛牆鐘。



以整個鐘錶業來說，有史以來，機械功能，工藝及歷史往往都是重點，亦是斷定價錢的最重要元素。我們認識的大牌子，例如勞力士，卡地亞，百達翡麗等等，都是這樣的。但在現今的科技世代裏，社交平台改變了整個奢侈市場的消費者行為，多了一批為名利及地位而購買的人，尤其是年輕一代，很多都喜歡炫耀身上的名牌。



Jacob & Co 創於1986年，由Jacob Arabo成立，到現在他還是老闆。Jacob Arabo以他浮誇的珠寶設計聞名，在品牌成立早期已得到很多藝人欣賞，Notorious B.I.G.及Jay Z都是他的早期客戶。品牌在2022年進軍鐘錶界，推出第一款手錶 Five Time Zone，錶面上有五個時區的顯示，得到許多行程緊湊的名人的歡心。到現在，他們款式當然更多，都是浮誇的設計及華麗的珠寶裝飾。他們的Billionaire Yellow Diamond手錶，甚至是現時世上最貴的，價值2000萬美金（約港幣1.6億）。



雖然 Jacob & Co 不是手錶界歷史中的「名門望族」，但靠着他們浮誇並具突破性的設計，加上明星的追捧，品牌在奢侈手錶界絕對有一席位。錶款的設計和造功絕對可以說是獨一無二，根本沒有其他牌子敢做。所以，各大名人，包括足球巨星C朗拿度，都是品牌的常客。



坦白說，若單單從事計角度去看這個牌子，他們的手錶確實有點貴；但再想想，這個以珠寶起家的品牌，追求的根本不是要在眾大手錶品牌之中脫穎而出，而是在他們的世界之中做到最好，追求極致。他們的客人戴着的是一個身份，一個上流社會的地位。



Titus