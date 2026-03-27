七仙羽 - 屬雞者人緣旺 女性助力大 | 七仙語

踏入馬年，屬雞人士雖然犯太歲，但是吉星非常多，所以今年整體運氣平穩，並且越來越好。



今年有「紅鸞」、「太陰」及「天乙」三大吉星拱照，人緣與貴人運極佳，特別利於事業發展與女性貴人扶持。雖然有輕微「午酉相破」及「貫索」凶星，就算會有一些小的是非，但整體好運蓋過瑣碎波折，是厚積薄發、財運健康運各方面都非常好的一年，特別是感情。



屬雞人士事業運整體呈「穩中帶旺、貴人提攜」之勢。受「太陰」、「天乙貴人」與「紅鸞」吉星拱照，工作遇貴人，人緣極旺，特別易得女性上司或貴人協助，有利職位提升。今年也適合拓展新的業務，是實現事業收成與轉型的好時機。今年貴人運強，來自女性的助力大，因「太陰」星入命，女性貴人助力顯著。若是女性上司、拍檔或同事多是女性，工作將更順利。



在財運方面，正偏財都很旺，是屬於穩步上升的一年。由於「太陰」這顆財星（代表女性長輩或顧客）的扶持，從事與女性有關的生意如美容、化妝、服裝等可獲厚利。



在感情方面桃花運非常旺，馬年對屬雞人士來說，是單身人士脫單的最好的機會，是已婚人士生孩子最好的機會，是想整容人士，今年會整得很漂亮，因為「紅鸞」星旺，今年感情生活多姿多采。紅鸞星動代表交際應酬多、人緣好。已婚者雖有利於夫妻溝通，但也需提防外來誘惑，防止三角關係糾纏。



因「午酉相破」及「羊刃」影響，屬雞人士今年容易煩躁、急進、睡眠不足，脾氣較大。建議多放鬆多休息。另一個凶星「絞煞」，代表容易出現碰撞或小病小災。特別要留意手腳、骨骼的健康，駕駛人士需注意安全。



今年多穿白色、金色、米黃色衣物，佩戴圓形金屬飾品。可在財位（2026流年財位）放置金屬擺設以化解煞氣，並做身體檢查，以「破歡喜財」（如婚禮、旅行、保險）來化解可能存在的「貫索」糾紛。雖然整體運勢好，但由於與太歲相破（破太歲），上半年建議採取「穩中求變」的策略。上半年先穩定現有職位，下半年可考慮轉工、創業或開拓新的計劃。需注意「貫索」和「勾神」等凶星，代表職場上可能有糾纏不清的關係或瑣碎的行政阻滯。宜主動出擊善用人脈，並要保持低調與謙虛，太高調亦有是非。農曆五月及十一月特別小心，可考慮洗牙或捐血來「應災」，並在辦公室或家中西南位放置白玉葫蘆化解耗散及病氣。



七仙羽