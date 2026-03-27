黃詩詩 - 米芝蓮指南 100周年 | 詩詩酒樂園

今年是米芝蓮指南100周年！不經不覺米芝蓮已經為大家推介美食一世紀，相當有份量！上星期去澳門上葡京酒店出席「香港澳門米芝蓮指南2026年」公布並參加派對。今年共98間餐廳獲米芝蓮星級肯定，當中包括77間香港餐廳及21間澳門餐廳，而7間香港餐廳及2間澳門餐廳蟬聯米芝蓮三星！香港7間榮獲三星米芝蓮餐廳，包括8 1/2 Otto e Mezzo Bombana、Amber、Caprice、富臨飯店、志魂、旅以及唐閣。而榮獲二星米芝蓮香港餐廳共13間，當中Cristal Room by Anne-Sophie Pic是新晉升的，而L'Atelier De Joël Robuchon則是裝修後閃耀回歸。至於今年榮獲一星米芝蓮香港餐廳共57間，當中有兩間是新入選的，包括唐人館及Sushi Takeshi。恭喜所有得獎餐廳。



頒獎禮後派對正式開始，大會請來7間米芝蓮餐廳的大廚為嘉賓提供特色美食，包括首爾二星米芝蓮餐廳Restaurant Allen、香港二星米芝蓮餐廳Arbor、曼谷三星米芝蓮餐廳Sühring、澳門三星米芝蓮餐廳Robuchon au Dôme、澳門二星米芝蓮餐廳8餐廳、曼谷二星米芝蓮餐廳Côte by Mauro Colagreco及香港一星米芝蓮餐廳甬府，星光熠熠，每道菜式都非常美味。我印象最深刻的分別有Allen的鮑魚蒸蛋及Sühring的鹹牛肉配魚子醬，平衡而帶出食物的鮮味。另外還有香檳、葡萄酒、雞尾酒等源源不絕的供應。我更化身小粉絲，在現場與很多名廚及米芝蓮輪軚人打卡，真星光熠熠的一個晚上！



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩