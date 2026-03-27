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胡慧沖 - 曼谷地鐵 電子支付反應兩極 | 筆泰沖動

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胡慧沖
1小時前
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生活 專欄
內容

　　曼谷地鐵逐步改用新一代感應支付系統，近日喺網上引起唔少討論，特別係一班經常往返泰國嘅香港網民，反應可以話幾兩極。有人覺得係大進步，但亦有人直言「未必方便」，甚至擔心之後搭車會比以前更麻煩。

　　唔少香港網民嘅意見，其實集中喺一個「唔熟」同「唔穩陣」。過往去曼谷旅遊，好多人習慣買一張地鐵儲值卡，用幾日就算，簡單直接。如今改用信用卡或手機感應支付，對於平時唔太依賴電子支付嘅人，或者擔心海外交易收費嘅旅客，自然會有顧慮。亦有人提到，如果遇上系統故障，或者信用卡感應失敗，會唔會卡喺閘口進退兩難，形成另一種壓力。

　　但另一邊廂，亦有唔少人認為，呢次改變其實係順應全球潮流。對於經常去泰國，甚至長期喺當地生活嘅人而言，用信用卡或手機直接入閘，唔使再排隊買票，亦唔怕儲值卡餘額唔夠，反而更加方便。尤其係對旅客嚟講，一落機就可以直接用自己嘅卡搭車，好似拎住一張「通行證」，減省好多摸索時間。

　　其實睇返香港網民嘅反應，都幾反映一種熟悉嘅心態。每逢有新制度推出，最先出現嘅往往唔係技術問題，而係心理上嘅不安。由現金到八達通，再由八達通到手機支付，香港人都經歷過類似過程。當初覺得「麻煩」嘅改變，最後反而變成最自然不過嘅日常。

　　說到底，交通系統最重要嘅始終都係「方便」兩個字。只要新系統穩定、選擇足夠，例如仍然保留其他購票方式畀唔用信用卡嘅人士，其實大多數疑慮都會隨時間慢慢消散。與其太早下結論，不如畀啲時間適應，等大家用慣咗，或者有一日回頭再望，反而會發現，原來最初嗰份介意，只係未習慣而已。

胡慧沖

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