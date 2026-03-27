KellyChu - 茶果嶺建新校舍 將成海港新地標 林健鋒：職訓局AI培訓 行行都啱用 | Executive日記

進入人工智能（AI）時代，職業訓練局 （Vocational Training Council）站喺最前沿，內部全員已培訓掌握AI知識。VTC主席林健鋒話，局方正為政府提供員工使用AI嘅培訓，更向各行各業提議，如有需要，局方可派人到公司做培訓，以推動全民使用AI。佢又透露，計劃喺茶果嶺興建VTC新校舍，將會成為香港海港入口嘅地標建築物。



林健鋒話，VTC已推出AI策略，以「AI+專業」嘅培訓模式，從「學AI」到「用AI」，全面培育學生AI應用能力，協助各行業數碼轉型。VTC所有課程亦已加入AI相關內容，當中高級文憑課程的學生必須修讀嘅資訊科技單元已包括AI，教授生成式AI原理、AI倫理等專業知識。各專業學科亦加入其行業相關的AI應用元素。



喺職業培訓方面，VTC已開辦不同課程幫助業界同在職人士跟上科技發展。短期課程、證書同文憑課程：開辦有關應用生成式AI於行政工作、DeepSeek驅動業務流程自動化、AI電子營銷等課程，涵蓋物聯網同AI應用等​。同時，VTC向企業提供度身訂造嘅企業培訓課程，如香港資訊科技學院（HKIIT）已為不同政府部門同公私營機構度身訂造AI、網絡安全等培訓。



林健鋒又提到，正等候政府撥款，以便喺茶果嶺興建一座新校舍，外型非常之前衛，「日後船隻進入維港，首先會見到嘅地標，就係呢座新校舍！」局方會交還現有喺長沙灣同觀塘嘅兩間校舍用地畀政府，作其他發展。



KellyChu