Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - MOKO 美心乾蒸牛肉燒賣 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　看照片，大概看出筆者對蝦餃情有獨鍾；跟乾蒸牛肉燒賣放在同一點心籠內，拍照片的中心角度，亦是蝦餃。鮮蝦爽脆，蝦餃juicy，從小至愛；喜愛點心亦包括糯米雞與炸両。近年有點改變，間中亦會點生竹牛肉。可能燒賣不是我的那杯茶，乾蒸牛肉燒賣也不太碰。

　　那天下午事忙，趕不及參加旺角東MOKO「美心皇宮」的點心製作課，這堂課可是由資深的關順發和胡志強師傅親自教授美心Fans點心製作課程。直接參與黃昏時份的晚宴，途經開放式透明玻璃廚房，直視剛剛上完點心課的靚仔靚女們，喜氣洋洋嘻嘻哈哈，直覺師傅經驗豐富，脾氣温和且幽默感重。難得機會，邊飲茶邊學整點心，都咪話唔盞鬼！

　　立即報名，下一波學造蝦餃、油條、布拉腸及乾蒸牛肉燒賣。學識整油條，加布拉腸粉漿同蒸即成炸両。乾蒸牛肉燒賣？不是跟自己不投緣嗎？之前幾十年都係，吃過MOKO美心皇宮的出品，吃出與眾不同，吃出滿心喜悅。先行學整點心的師兄師姐們提醒：這號乾蒸牛肉燒賣好吃，必吃⋯⋯心諗：真唔真啊？好食得過山竹牛肉？有理冇理，先吃蝦餃，再吃山竹牛肉然後乾蒸牛肉燒賣；WOW……立即吃出自己從來失覺的美味，山竹牛肉濕潤且軟腍，乾蒸牛肉燒賣乾身，吃來爽口，咬落一啖是一啖，嚼勁非凡。

　　猶如發現新大陸，MOKO美心現場手造，即點即蒸的點心回復舊時茶樓美味再接觸。香港過去茶樓的點心限於早上一盅兩件，頂多延續至午飯時間部分供應，現時加碼，點心供應至下午茶時份四點鐘。想起2000年初，未算中古時代；廣州人黃昏五點已開餐吃晚飯，入夜八點時近食消夜；除了飲茶吃點心，更有歌伶唱粵劇娛賓，頗具特色。MOKO美心皇宮的點心新鮮味美不單止，性價比高，價錢媲美深圳一流餐廳，毋須北上，留港消費有數維！

鄧達智

最Hit
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
5小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
00:48
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
突發
5小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
9小時前
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
生活百科
15小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
12小時前
第33期六合彩今晚（3月26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
5小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
8小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
更多文章
鄧達智 - YouTuber | 智智樂GO
　　半退而不休，無奈面對時而世易變身太慢。 　　置身AI世道，除了人心難估難代替，根本毋須真人現身操作，世界走進同代人未必容易切入的科幻；兩條路：1) 立地遊山玩水去遠（都不容易，世間淨土所如無己），與世無爭，做個不聞不問遺留在上世紀 90年代的「古人」。2) 享受網絡與 AI 盛宴，走進2050年迅速到來的未來。 　　以為自己是個拒絕High Tech，或乾脆是個 High Tech
2026-03-20 02:00 HKT
智智樂GO