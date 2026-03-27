鄧達智 - MOKO 美心乾蒸牛肉燒賣 | 智智樂GO

看照片，大概看出筆者對蝦餃情有獨鍾；跟乾蒸牛肉燒賣放在同一點心籠內，拍照片的中心角度，亦是蝦餃。鮮蝦爽脆，蝦餃juicy，從小至愛；喜愛點心亦包括糯米雞與炸両。近年有點改變，間中亦會點生竹牛肉。可能燒賣不是我的那杯茶，乾蒸牛肉燒賣也不太碰。



那天下午事忙，趕不及參加旺角東MOKO「美心皇宮」的點心製作課，這堂課可是由資深的關順發和胡志強師傅親自教授美心Fans點心製作課程。直接參與黃昏時份的晚宴，途經開放式透明玻璃廚房，直視剛剛上完點心課的靚仔靚女們，喜氣洋洋嘻嘻哈哈，直覺師傅經驗豐富，脾氣温和且幽默感重。難得機會，邊飲茶邊學整點心，都咪話唔盞鬼！



立即報名，下一波學造蝦餃、油條、布拉腸及乾蒸牛肉燒賣。學識整油條，加布拉腸粉漿同蒸即成炸両。乾蒸牛肉燒賣？不是跟自己不投緣嗎？之前幾十年都係，吃過MOKO美心皇宮的出品，吃出與眾不同，吃出滿心喜悅。先行學整點心的師兄師姐們提醒：這號乾蒸牛肉燒賣好吃，必吃⋯⋯心諗：真唔真啊？好食得過山竹牛肉？有理冇理，先吃蝦餃，再吃山竹牛肉然後乾蒸牛肉燒賣；WOW……立即吃出自己從來失覺的美味，山竹牛肉濕潤且軟腍，乾蒸牛肉燒賣乾身，吃來爽口，咬落一啖是一啖，嚼勁非凡。



猶如發現新大陸，MOKO美心現場手造，即點即蒸的點心回復舊時茶樓美味再接觸。香港過去茶樓的點心限於早上一盅兩件，頂多延續至午飯時間部分供應，現時加碼，點心供應至下午茶時份四點鐘。想起2000年初，未算中古時代；廣州人黃昏五點已開餐吃晚飯，入夜八點時近食消夜；除了飲茶吃點心，更有歌伶唱粵劇娛賓，頗具特色。MOKO美心皇宮的點心新鮮味美不單止，性價比高，價錢媲美深圳一流餐廳，毋須北上，留港消費有數維！



鄧達智