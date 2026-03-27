林靖風 - 陳靄欣作品《記憶標本》 | 優雅以後

許多童年時拍下的菲林相片，都被存放在祖母家中的某個角落；如今僅存的，只是手機裏那些經過掃描、小時候於加拿大生活時留下的照片。求學期間，我一直接觸不同類型的藝術形式，但對於自己而言最陌生、卻又最貼近的，反而是攝影。



外祖父曾任職於政府新聞處的攝影組，而我在加拿大、香港與英國所吸取的經驗之中，卻總是在裝置藝術、表演、文學與策展之間徘徊。有時候家人會問，這些藝術細胞究竟從何而來，因為父母都從事商業工作－－或許是在不經意之間，我早已受到外祖父對事物美感的影響。



每一次我們回想起一段記憶，其實只是回想起之前「回想那段記憶的時刻」，而並非那個曾經真實存在的當下。



在群展「滾動視野：攝影與超越的五個篇章」中，藝術家陳靄欣於裝置作品《記憶標本》中翻拍童年的照片，並把它們埋入香港與廣州的海水與土壤之中；在經過侵蝕之後，底片表面留下了由這些過程形成的痕跡。在裝置裏，她以投影機把影像投射在嶙峋的泥土與舊式電視機上，並以燈箱展示那些底片。



在觀賞的途中，其中一部機器忽然發生故障，無法播放片段。這些經過三層轉譯而呈現的影像，在被觀看的過程中，彷彿出現了第四層轉譯：回憶其實稍縱即逝，即使它確實埋藏在腦海深處的某個地方。



林靖風