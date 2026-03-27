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馮應謙 - 我的塗面膜藝術 | 花樣男教授

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馮應謙
1小時前
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生活 專欄
內容

　　我感覺現在已經踏入夏天了，護膚步驟也差不多要換季。之前分享過冬天敷面膜的心得，現在是時候讓片狀面膜「收爐」了。原因很簡單：晚上開冷氣時，紙面膜或布面膜一下子就乾透了，即使用上一兩百元的面膜，十幾分鐘就結束，真正能被皮膚吸收的精華其實極少。

　　所以，現在反而是塗抹式面膜的季節。首先，塗面膜之前一定要徹底清潔面部，這和用片狀面膜的流程不同。通常我敷布面膜前，會先用爽膚水潤一潤皮膚，讓面膜貼合得更好；而塗抹面膜則可以直接均勻塗在臉上。

　　使用時也有幾個要點：第一，別太省，塗面膜不能太薄，不然容易太快乾掉，功效也會大打折扣。第二，要留意敷的時間。除非是標明可以overnight的面膜，一般約20分鐘就需清洗乾淨。比較麻煩的是，洗完面膜後還沒結束，還要回到護膚的基本步驟：搽上精華液和面霜後才算完。

　　我其實蠻享受塗抹面膜的創意。這類面膜選擇很豐富，例如有保濕的、針對防皺或滋潤的，還有泥狀的控油面膜。我家裏就有一大堆不同類型的。T字位容易出油，我會選用控油面膜，蘋果肌可以用含精華油的保濕面膜，其他地方則搽上保濕型面膜。遇到長痘的區域我也會避開塗面膜啫喱。簡單來說，塗抹面膜就像在臉上作畫，既有趣又療癒。

馮應謙

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