何明新 - 林則徐史蹟徑－－尖沙咀和官涌炮台 | 猛料阿Sir講古

林則徐在虎門銷鴉片後，他代道光皇帝寫信給英國維多利亞女皇說明中國嚴禁鴉片煙條例，及要求她禁止其國民在中國販賣鴉片－－「檄諭英國女王維多利亞文書」。另一方面，為防禦英軍進犯，加強珠江口沿岸（包括現在的九龍半島）的軍事防衛，他與兩廣總督鄧廷楨於1840年在尖沙咀山（訊號山、黑頭角）興建尖沙咀炮台（懲膺炮台），位於今之1881舊水警總部；又於官涌興建炮台（臨衝炮台），位於今之佐敦佐治五世紀念公園。尖沙咀炮台派駐武官「千總」一員，帶領130名士兵鎮守；官涌炮台派駐陸軍「把總」一員，帶領73名士兵防守。鴉片戰爭爆發之初，廣東沿海防守比較嚴密，英軍不敢進攻這兩座九龍半島炮台，而是沿海路北上。可惜後來接替林則徐的欽差大臣琦善錯誤地把這兩座炮台的人員和可移動的槍炮撤往深圳南頭古城。1841年1月25日英軍登陸香港島水坑口Possession Point（今之上環水坑口街Possession Street），3月23日佔領尖沙咀和官涌炮台，5月24日炸毀官涌炮台及隨後拆毀尖沙咀炮台，磚石運往香港島。



香港英治時期充斥了林則徐的世界觀。他通過翻譯西方刊物和書籍，以開放態度了解西方。政治家魏源把他翻譯的書刊編成百卷的《海國圖志》，啟發了晚清的洋務運動和日本的明治維新；七敗英軍事件等一律不准講，1959年上海海燕電影廠拍攝的《林則徐》電影也禁止在港上映，使很多人完全不知道林則徐在香港的海防建築及曾大敗英軍等事跡。其實在另一方面，當時英國人是非常敬佩林則徐，這樣可在曾任英國駐廣州公使和英國在中國商務總監的香港第四任總督寶靈John Bowring（1792－1872年），1852年12月14日在「英國皇家亞洲學會」發表的《欽差大臣林則徐的生平及著述》看到，高度評價林則徐的思想、品格及其影響，形容他愛國、廉潔、睿智和正直。他的格言被家家戶戶高高掛在牆上，包括「海到無邊天作岸，山登絕頂我為峰」等，而其中名言「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」正是林則徐的寫照，他嘔心瀝血對國家有利的事，置生死於度外。



為了展示該段不平凡歷史和林則徐的事跡，「佐治五世紀念公園」應正名為「林則徐紀念公園」，而官涌和尖沙咀炮台原址也應連接成為一條「林則徐史蹟徑」，不要讓這麼重要的歷史事蹟流失。



何明新

