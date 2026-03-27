何重恩 - 香港高樓的「生命方舟」 | 重中之重

宏福苑那場大火燒得人心惶惶。看着新聞裏濃煙順着竹棚直沖頂樓，那一刻才真正明白，在40層高的「石屎森林」裏，一旦火勢失控，跑，未必是生路。



當逃生無路，我們還能做甚麼？



香港舊樓多、劏房密，一旦起火，樓梯間瞬間變煙囪。消防雲梯最高只能到十幾層，高層住戶往往只能「固守待援」。但普通房門擋不住1350℃的轟燃高溫，更擋不住奪命的毒煙。等待，有時是煎熬，更是絕望。



最近聽深圳朋友講起「福安至火災自救艙」，這簡直是給香港量身定做的救命神器。它平時就是客廳裏的一盞吸頂燈，不佔寸土寸金的香港空間。火災時按一下，瞬間展開成密閉艙，自帶生氧系統，能隔絕高溫毒煙，硬扛兩小時。



羅湖區住建局已帶項目與「粵港澳大灣區城市建築學會」接洽，中國建築研究院也向消防處推薦。這產品最適合我們這種樓齡老、密度高的環境。特別是家裏有老人小孩的，裝一個在客廳，等於給全家買了一份「火場保險」。



面對香港約1.4萬幢1987年前落成的舊樓，該產品是否可作為強制消防改善工程的補充選項，尤其適合劏房密集、通道狹窄的「三無大廈」，為弱勢群體提供最後一道防線。



隨着《2024年消防安全（建築物）（修訂）條例》賦予政府代業主進行工程的權利，自救艙有望納入「樓宇更新大行動」的推薦名錄，成為守護港人生命安全的硬核科技。與其在火場賭運氣，不如在家裏裝個「安全島」。希望這盞「燈」，能早日照亮香港的千家萬戶。



何重恩