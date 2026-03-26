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林靜 - 愛情的麥穗 | 紅棉樹下

紅棉樹下
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林靜
2小時前
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生活 專欄
內容

　　朋友群組裏最近議論紛紛，緣起一位友人屢次爽約，大家由最初不以為然，到後來忍不住戲稱他為「放飛機之王」。直至他終於和盤托出，眾人才恍然大悟－－原來是心裏有了對象，卻膽怯得不敢表白。

　　一時間，群組熱鬧如市集，你一言我一語，人人彷彿都成了愛情專家。其中一位文人，索性搬出古希臘哲學家蘇格拉底的麥穗譬喻，為這場鬧哄哄的討論添了幾分哲思。

　　話說從前，學生問蘇格拉底﹕「怎樣才能找到理想的人生伴侶？」哲人領他到一片麥穗前，命他走進去，不得回頭，挑出最好的一枝麥穗。男子走了許久，眼前一片漂亮麥田，他卻總是猶豫，總覺得最美的還在前面。一次次錯過，一次次後悔，直至走到麥田盡頭，才發現手中空空如也。

　　蘇格拉底又讓他走第二趟，這回只消選一枝最適合自己的，選好了便回來。不久，男子手持一枝麥穗，心滿意足地走了出來。

　　群組裏讀到這故事，眾人會心一笑。那爽約的友人，想必正處於第一次走進麥田的階段－－眼前似乎有無限可能，反而不知如何是好。他怕選錯了，怕錯過了更好的，於是在躊躇中虛耗光陰，既不敢前進，又不甘後退。

　　其實，人生哪有絕對的「最美」？所謂適合，不過是在某個當下，認清自己的心意，然後篤定地握住那枝麥穗。蘇格拉底沒有說第二趟的麥田比第一趟遜色，他只是換了一種心態－－不再貪求完美，轉而珍惜眼前。

　　那日群組的喧鬧漸漸平息，爽約的友人依舊沉默。不知他讀懂了沒有，與其在無盡的抉擇中患得患失，不如學那個「選好就回頭」的人。麥田再大，也只為懂得把握的人盛開。

林靜

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