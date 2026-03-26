KellyChu - 惠康聯American Tourister 儲印花33折換CLEVA系列行李箱 | Executive日記

復活節假期臨近，正籌備出遊嘅你，又點少得一個型格又實用嘅行李箱？惠康再次聯乘美國行李箱品牌American Tourister，推出「識玩 識歎 出遊本『色』」印花換領活動，以低至33折，換購CLEVA系列行李箱，分別共有3款惠康獨家限定顏色及尺寸選擇，包括大地色20吋行李箱、鼠尾草綠色24吋行李箱及惠康APP電子印花限定嘅28吋粉藍色行李箱，即日起集齊指定數量印花，即可換購！



CLEVA系列行李箱配備多項貼心設計，包括採用20:80 PLENTIVOL™黃金收納比例，提供更充裕及整齊嘅收納空間；配備STEPAUSE™剎車輪設計，於乘搭公共交通工具或斜坡停留時，可輕鬆固定行李箱，防止溜走。內置全新TSA008海關密碼鎖，獲美國運輸安全管理局認證，讓各國邊防人員可在毋須破壞行李箱情況下完成安檢程序，外遊倍感安心。每款行李箱均附送3年全球有限保養。



KellyChu