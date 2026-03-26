KellyChu - 海洋公園引入AI監測動物 預測繁殖周期準確率87% | Executive日記
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海洋公園去年初引入AI技術，喺動物保育與研究領域取得系列突破性成果。通過機器學習系統，公園對大熊貓安安、可可及川金絲猴家族，進行24小時無間斷監測，系統可精準識別個體差異，並追蹤複雜行為模式。園方話，技術團隊開發嘅三層分析架構，表現卓越。基礎層嘅個體識別準確率達95%；核心層用時序神經網絡，標注梳理毛髮等社交行為；決策層預測繁殖周期嘅準確率更達87%。
喺具體應用中，AI系統展現出多方面價值，包括優化動物福祉，通過熱區分析，調整大熊貓棲息地布局，令大熊貓探索行為增加40%；聲波數據整合技術，亦為全球首例海豚多維行為分析系統奠定基礎。系統數據處理量達日均3TB，較傳統人工觀察效率提升50倍！
另外，隨住加裝紅外線熱成像等新設備，公園計劃將AI技術，擴展至更多瀕危物種保護場景，持續引領全球動物園智慧化轉型浪潮。
KellyChu
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