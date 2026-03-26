KellyChu - 10主題展廳打破藝術「高冷」隔閡 「中環藝嚐展」睇得又食得好盞鬼 | Executive日記

行展覽通常都係用眼欣賞，有得玩又有得食嘅展覽大家有冇去過？全新藝術展覽「Central Yards中環藝嚐展」，今日起一連11日喺中環海濱舉行，展覽設有10個主題展廳，結合不同藝術流派及創意美食，提供多感官藝術體驗，部分展品更可以進食。展覽創辦人Arbiona Cadman同Kelly講，雖然唔少人對藝術感興趣，但往往對傳統畫廊卻步，所以希望用食物元素，打破隔閡，等藝術變得更親民，更容易接受。



Kelly進入第一個以新普普藝術為靈感嘅「Pop It!」展廳，即被色彩繽紛嘅藝術裝置包圍，放置中央嘅夾蛋機，更裝有玩味十足嘅「普普氣球狗啫喱」，有抹茶、黑芝麻、桂花、枸杞等多種口味，小妹試咗啖，口感果然細緻彈滑！至於喺以概念藝術為靈感嘅「瘋狂『蕉』點」展廳，就有「一口脆皮香蕉」，蜂蠟包裹新鮮香蕉，鎖住吉士甜香與熱帶果韻，正！



展覽亦同香港藝術家阮家儀（Angela Yuen）和「蛙王」郭孟浩合作。其中Angela喺「魔法創造者」展廳中，以佢擅長風格，將收集而得嘅現成物，製作出探索香港城市風景嘅沉浸式裝置作品。例如將唔同形狀嘅塑膠玩具，豎立成維港兩岸高低錯落嘅摩天大樓；並將大家熟悉嘅浴缸小鴨，變成「小鴨巧心」棉花糖朱古力，將藝術延伸至味覺。



身為香港概念藝術先驅嘅蛙王，就將展廳化為遊樂場。佢結合傳統水墨、書法、塗鴉、裝置與行為藝術，打造出一個充滿香港元素嘅場景，等觀者沉浸喺一個屬於香港嘅獨特空間。



KellyChu



「一口脆皮香蕉」非常瘋狂。