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小董 - 奇蹟 | 輕鬆養生

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小董
3小時前
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生活 專欄
內容

　　六年前，小董寫了以下文章：家裏菲傭脖子上隆起了一塊，摸了一下心知不妙，立即安排她照超聲波及抽針檢查，是甲狀腺癌腫。小妮子在我家工作了幾年，幫輕了我不少忙，也極度愛錫我的寵物，生活上咱們就如一家人。小董那天晚上認真地問她：「留在香港治療好嗎？醫藥費部分可由保險公司支付，其他的由我來負擔，盡快做手術，皆因疫情關係，回菲律賓也有難度⋯⋯」她拒絕了！因為想回家去見14歲的女兒、年老的父母。她離開的那個早上，我們都似生離死別的相擁痛哭。

　　好不容易才回到宿霧老家，卻發現女兒因為她要回來，擔心被監管而早她兩小時離家出走了！她的父母對她黑臉三天無語，第四天終於開口說：「你這樣就回來了，沒收入了吧？！搞不好這個病還要花上不少錢，你必須自己看着辦，我們家已經夠窮了⋯⋯」她的情緒失控，原來的家已變了質，家中上上下下六口子都靠她賺錢生活，這個支柱垮了，便等於一件廢物放進屋裏⋯⋯人性還在嗎？我安排她再次回港，她是我家的人！

　　上星期六，收到她的訊息：「努力辛勞賺的錢是用來『買』家人，這裏的一切已經與我無關！我也不想再回港賺錢，乾脆靜靜地留在出生地聽天由命，癌病？不醫了！反正沒甚麼值得留下！感激一切！」這幾天，小董情緒也低落，重新研究過甚麼是「利用價值、親情關係」，18年的診所生涯中的確見盡不少人生百態，對「人類」的某些行為早已鄙視不已。

　　昨天，正在診所工作的我，同事很緊張地衝進診室：「她回來了！她還在！」氣急敗壞的說不清是誰，小董腦子裏那一刻轉出了不少面孔，然後，一個頭伸了進來，是上述的菲傭！我跟她相擁喜極而泣！她告訴我在菲律賓偏遠的鄉下裏找到一種植物，是專治癌症的，服用了兩年腫瘤漸漸縮小，然後她靠着這些年來賺的錢去做了手術，把腫瘤割掉了。我準備隨她尋找這隱世醫藥！當然，我跟她簽約了，回到我身邊繼續當我的屋企人！她的人生經歷足以拍成一部賺人熱淚的電影。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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2026-03-18 02:00 HKT
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