邱晴 - 關節健康如何補？ | 營爆生活

最近發現身邊的行山之友都有服用葡萄糖胺（glucosamine）及軟骨素（chondroitin）補充劑的習慣，表示感到靈活度有所改善，並希望可以幫助減少損耗，維持關節健康。



葡萄糖胺和軟骨素天然存在於軟骨中，組成可緩衝關節的組織。隨着年紀增長和骨關節炎，軟骨逐漸退化，會導致疼痛和僵硬等症狀出現。而葡萄糖胺和軟骨素具有抗炎功效，可發揮保護軟骨細胞的作用，維持軟骨結構。



過去十多年針對這種補充劑的研究結果不一，有些發現有助緩解膝骨關節疼痛，有益關節功能，另有文獻則顯示沒有顯著分別。研究中一般每日補充約1,500毫克葡萄糖胺及800至1,000毫克軟骨素，可作參考。



現時證據尚未完全明確，效果似乎因人而異，但如果大家考慮服用這些補充劑，建議先諮詢醫生或營養師意見。葡萄糖胺和軟骨素一般安全性高，然而需要注意可與薄血藥產生潛在相互作用，並有機會影響血糖水平。有些產品由貝類製成，因此對貝類過敏的人士應查看標籤。



同時建議可透過飲食幫助抗炎，色彩豐富的蔬果、堅果、種子、健康油脂如富含奧米加-3脂肪酸的魚類，均是重點食物，日常可多選擇。健康的體重尤其關鍵，減少因過重對關節帶來的壓力，亦可降低炎症風險，自然活得靈活輕鬆！



澳洲註冊營養師

香港營養師協會正式會員

邱晴