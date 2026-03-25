KellyChu - 推出盞鬼餅乾抹手巾 限定磁貼夾盲盒任你抽 昂坪360×嘉頓打造趣致「生命麵包手提袋」 | Executive日記

創意源源不絕嘅昂坪360今年喜迎20周年，為迎接復活節呢個「大日子」，首度聯乘香港經典品牌嘉頓，呈獻「昂坪360×嘉頓 春日滋味派對」，除咗亮相「生命麵包造型纜車」，亦將設多個巨型嘉頓經典產品打卡位和期間限定體驗。喺活動正式登場前，小妹率先為大家介紹一下「昂坪360×嘉頓野餐手提袋」嘅豐富內容喇，內含5款嘉頓人氣餅乾及聯乘周邊。



「生命麵包造型纜車」登場



講到嘉頓呢個陪伴無數港人成長嘅本地品牌，每款產品味道都經典，最入屋要數野餐燒烤一定要有嘅「生命麵包」，以及送禮常選嘅「家庭什餅」。昂坪360除咗同嘉頓合作打造生命麵包造型纜車，仲有生命麵包造型野餐手提袋，超大size想裝幾多食物都無難度，加上藍白色格仔經典圖案fit晒野餐呢個主題，拎出街當購物袋用，都係型格之選。



聯乘限定周邊亦有磁貼夾盲盒。迷你版家庭什餅盒子中，每盒裝有隨機2款磁貼夾，款式分別有黑快樂餅、椰圈、檸檬特脆夾心餅、檸檬味威化餅及一個隱藏款。設計得意又實用，Kelly準備帶返屋企收藏使用。另有受旅客歡迎嘅「港味抹手巾」，嘉頓香蔥薄餅及芝士味夾心餅兩款造型都咁靚，質地仲好舒服𠻹。



手提袋當中5款嘉頓人氣餅乾包括：臻悅曲奇果仁禮盒、雙色忌廉威化生椰拿鐵味、幸運曲奇、朱古力手指及全麥梳打餅。小妹私心最愛生椰拿鐵味威化，味道清香，口感酥軟，令人食不停口！已急不及待係復活節搭生命麵包造型纜車上市集參與呢場懷舊滋味派對了。



KellyChu



嘉頓產品造型抹手巾。