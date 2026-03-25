Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 推出盞鬼餅乾抹手巾 限定磁貼夾盲盒任你抽 昂坪360×嘉頓打造趣致「生命麵包手提袋」 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

創意源源不絕嘅昂坪360今年喜迎20周年，為迎接復活節呢個「大日子」，首度聯乘香港經典品牌嘉頓，呈獻「昂坪360×嘉頓 春日滋味派對」，除咗亮相「生命麵包造型纜車」，亦將設多個巨型嘉頓經典產品打卡位和期間限定體驗。喺活動正式登場前，小妹率先為大家介紹一下「昂坪360×嘉頓野餐手提袋」嘅豐富內容喇，內含5款嘉頓人氣餅乾及聯乘周邊。

「生命麵包造型纜車」登場

　　講到嘉頓呢個陪伴無數港人成長嘅本地品牌，每款產品味道都經典，最入屋要數野餐燒烤一定要有嘅「生命麵包」，以及送禮常選嘅「家庭什餅」。昂坪360除咗同嘉頓合作打造生命麵包造型纜車，仲有生命麵包造型野餐手提袋，超大size想裝幾多食物都無難度，加上藍白色格仔經典圖案fit晒野餐呢個主題，拎出街當購物袋用，都係型格之選。

　　聯乘限定周邊亦有磁貼夾盲盒。迷你版家庭什餅盒子中，每盒裝有隨機2款磁貼夾，款式分別有黑快樂餅、椰圈、檸檬特脆夾心餅、檸檬味威化餅及一個隱藏款。設計得意又實用，Kelly準備帶返屋企收藏使用。另有受旅客歡迎嘅「港味抹手巾」，嘉頓香蔥薄餅及芝士味夾心餅兩款造型都咁靚，質地仲好舒服𠻹。

　　手提袋當中5款嘉頓人氣餅乾包括：臻悅曲奇果仁禮盒、雙色忌廉威化生椰拿鐵味、幸運曲奇、朱古力手指及全麥梳打餅。小妹私心最愛生椰拿鐵味威化，味道清香，口感酥軟，令人食不停口！已急不及待係復活節搭生命麵包造型纜車上市集參與呢場懷舊滋味派對了。

KellyChu
 

嘉頓產品造型抹手巾。
嘉頓產品造型抹手巾。
家庭什餅磁貼夾盲盒。
家庭什餅磁貼夾盲盒。
最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
14小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
13小時前
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
影視圈
13小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
11小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
16小時前
天水圍七旬司機被夾兩貨櫃車之間 消防救出 昏迷送院搶救。黎志偉攝
天水圍七旬司機被夾兩貨櫃車之間 送院搶救後不治
突發
6小時前
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
01:23
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
突發
10小時前
伊朗局勢｜以媒：美國冀4月9日前停戰 伊朗稱美以襲擊伊兩處能源基礎設施｜持續更新
01:31
伊朗局勢｜傳美伊最快週四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
即時國際
1小時前
《愛回家》女星透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？
《愛回家》女星透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？
影視圈
9小時前
更多文章
KellyChu - 飛利浦今起觀塘開倉 精選貨品低至兩折起 | Executive日記
　　飛利浦今日起至星期六於觀塘有利中心4樓舉辦陳列品開倉《激抵特賞週》，多款小型家庭電器、健康管理、美容及燈飾系列產品，均以超級震撼價發售，精選貨品低至兩折起，且每日均設4款激筍限售產品，勢掀一輪掃貨潮。此外，每日首名單次購物淨額滿$10000嘅顧客，即可獲贈飛利浦RO純淨冷熱飲水機乙部（價值$5688）！ 　　今日激筍限售產品包括：Einstein Eco近視控制護眼檯燈、5重水龍頭濾水器
3小時前
Executive日記