林國誠 - 破軍與蚩尤 | 五里山

破軍七赤星今年飛臨西南方，七赤破軍其性本凶，主官非、盜賊、破壞，在九運是大退氣的星辰。陰陽二金入土鄉，再有力士的小凶星，今年亦在西南方，正是可言屬凶的方位。



今年容易被金屬所傷，手術、車禍、意外等，家中的母親或年長的女性特別容易應驗。



大門：在西南方，放兩張灰色地氈在門的內外，門上掛一幅手繪的水墨畫，在門旁一定要放一圓形玻璃水缸，用兩成白醋，混合八成清水，每星期替換一次，大門頂可掛大白傘蓋佛母咒輪。



廳和睡房：在西南方放一隻黑石魚的擺設在中腰高度，高掛大白傘蓋的咒輪，用玻璃瓶養水4枝富貴竹。要水量多，竹細為佳。亦可用八成清水，兩成白醋在玻璃缸內，每星期替換。



要小心的月份：農曆正月、三月、四月、八月、十月、十二月



西南方不可動土的月份：農曆正月、二月、十月、十一月



三碧蚩尤星，好勇鬥狠之神，碧本賊星，木臨金鄉，金木相剋，名穿心煞、即官非是非見。丙午年其中一個帶凶的宮位。



穿心煞致指先盜劫同更見官災，三碧星在當今社會的破壞力尤甚，如家中動氣口在西方，務必小心門戶，出外財不可露眼，更麻煩的是官非、是非不斷。



現在的網絡欺凌，辦公室的政治鬥爭、篤背脊，給人設計陷害，上司刻薄、家庭不和、離婚，都是由退氣成凶的蚩尤星引致，在失業率高企的年頭，要避過被裁員，今年務必化清三碧凶性，今年謹記一切以和為貴。



大門在正西方：門內外都放與門同寬的紅色地氈。門外掛一個紅色大如意結。



大廳：放一盞紅色長明燈。旁邊放一玻璃盤內放紅色乾指天椒，亦可以放三隻紅色的龜擺設，品字型放，龜頭向外，如有作明佛母唐卡或寶瓶，可放在西方，利用菩薩的懷攝能力，化解戾氣。



辦公室：西方加放一盞長明的黃光枱燈，多放一盤乾辣椒，可插藏密普巴杵在一杯米，化解欺凌、是非。



西方小心的月份：農曆四月、六月、八月、九月



不可動土的月份：農曆六月、七月 （待續）



林國誠