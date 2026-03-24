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林靜 - 「高高在上」的可口可樂 | 紅棉樹下

紅棉樹下
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林靜
3小時前
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生活 專欄
內容

　　說起可口可樂，大家飲就飲得多，但你知不知香港的生產廠房，原來是全世界最高的！位於沙田小瀝源的生產基地，樓高147米，獲健力氏紀錄認證，是全球最高的可口可樂工廠。為何不像全球各地的可樂廠房建成平房般？原因是香港土地價太高，外國有地起大平房就搞定，香港就要向高空發展，變成一棟「可樂大廈」。

　　高樓帶來生產難處，要將成條生產線垂直設計，機器運輸、流水作業的難度即刻三級跳。好在設計聰明，用先進的垂直運輸系統貫穿11層，加上自動化生產，等大家飲到新鮮出廠的可樂。

　　入內參觀可口可樂博物館，可樂迷真係開心死！不同年代的樽仔、絕版玩具、奧運紀念品，還有全球各地特別版等等，打卡一流。

　　講到回憶殺，我最想聽葉蒨文唱的廣告歌，當年她那首《永遠可口可樂》奪得十大中文金曲的「最佳中文廣告歌曲獎」。想起旋律，成個90年代返晒嚟。

　　參觀期間獲得冷知識，梁醒波個女文蘭，她以前拍過可樂廣告，宣傳口號：「NOTHING ELSE IS SO REFRESHING! Even the bubbles taste better!」當年酬勞200港元，大家沒有睇錯，係200蚊！不過那個年代的200蚊，據說等於一般打工仔半年的人工了！

林靜

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