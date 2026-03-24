KellyChu - 與12間頂尖藝文機構簽約 西九：拓全球合作夥伴關係 | Executive日記

香港故宮文化博物館上周日舉辦「香港國際文化高峰論壇2026」合作意向書簽署儀式及歡迎晚宴，匯聚逾150位來自主要文化區和國際頂尖文博機構嘅領袖。西九文化區管理局與全球12間頂尖藝文機構簽署合作意向書，合作範疇涵蓋節目策劃、人才交流及專業培訓等多個領域，令全球合作夥伴項目增至46項。



西九表示，是次合作意向書簽署儀式標誌着管理局進一步拓展全球合作夥伴關係，12間簽署合作意向書嘅頂尖文博機構，分別來自中國內地及全球多地，包括澳洲、捷克共和國、法國、德國、英國及沙特阿拉伯。當中重點項目有：為迎接2027年西九演藝中心開幕，西九管理局表演藝術處與多間知名團體和機構建立策略性聯盟；香港故宮文化博物館與新一批博物館合作夥伴合辦高質素展覽；以及新成立嘅西九文化區學院將與世界知名文化和教育機構合辦多項培育國際藝術人才嘅專業課程和駐場藝術家計劃。



KellyChu