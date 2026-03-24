李純恩 - 也不錯 | 好好過日子

雖然沒多少人用過機器人，但就算紙上談兵，機器人也已經正式進入了生活話題。



這天跟一起打網球的朋友聊天，說起有的時候臨時興起想打球，但約人卻不容易，這時候，若有一個機器人陪打那就很不錯了。隨着科技發展，遲早有一天會出現網球打得像真人一樣的機器人，並且可以設定球技級數，你可以讓他打得跟你水準相仿，也可以讓他打出超級球星的感覺，突然之間，你就覺得費達拿在陪你練球，多爽！



除了網球，任何需要對手或搭檔的運動都可以讓機器人幫手，你想玩多久都可以，他的「體力」肯定比你好。以此類推，許多消遣也都可以不用麻煩真人。打麻將的女人不用擔心三缺一，就是一缺三也不怕，哪天麻將搭子約打牌而自己沒空，就派家中的機器麻將精出戰，一樣有輸贏，一樣盡興，還不會令麻將搭子掃興。想去行山，找個機器人一起行走，風涼水冷，說說笑笑，有問有答，也不愁寂寞。喜歡到處攝影的人，找個機器人陪伴，上山下海，他可以幫你揹着整套設備，幫你更換鏡頭，幫你遮風擋雨，陪着你看日落星起，潮漲潮退，沒有怨言不會囉唆。諸如此類，全憑個人興趣而定。



這種從前只發生在科幻小說中的事情，很快就會在現實生活中出現，並且會越來越普及。跟機器人交往的好處是不怕說話率直，不會像跟真人交往那樣多顧忌，也不易惹是非。其實真不錯。



李純恩