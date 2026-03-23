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李夢 - 你不必討好所有人 | 在島上讀書

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李夢
1小時前
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生活 專欄
內容

　　從小到大，我們總被教導要學會禮貌、謙遜、以和為貴。可這些看似美好的品德，若用來與無禮無腦的人們相處，卻每每適得其反，徒增煩惱。在《分寸感：學會高質量社交》一書中，作者無意與我們分享如何謹言慎行，做一個成熟的、面面俱到的大人，而是勸我們放下執念，了解並關心自己，不做費力不討好的事，從被動社交轉而掌握主動權。

　　「分寸感」是可堪細味的概念：進退之間，遊刃有餘。小到言語的輕重，大到關係的邊界，都藏着為人處世的智慧。「分寸」不僅是對他人的尊重，更是對自己的溫柔，幫助我們在當下複雜繁密的人際關係中，找到自己的節奏與方向。

　　書中最打動我的，是對「獨處」的詮釋，在作者看來，高質量的獨處，是擺脫無效社交的鑰匙。我們總怕被貼上「不合群」的標籤，勉強參加無聊的聚會，浪費時間與精力之餘，更少了與自己對話的時間。哲學家叔本華說過：一個人只有在獨處的時候，才能成為自己。在高質量獨處中沉澱內心，傾聽內心所需，這是需要修煉才能習得的能力。一旦掌握了這種能力，我們便會發現生活中的煩累和負重少了，身心都變得輕盈。

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2026-03-09 02:00 HKT
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