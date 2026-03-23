KellyChu - 「星鑽服務大獎2025」頒獎禮圓滿結束 表揚業界翹楚 邁向服務新世代 | Executive日記

由《星島日報》主辦嘅「星鑽服務大獎2025」，本月20日喺會議展覽中心圓滿舉行。本屆共頒發48個獎項，涵蓋「銀行金融服務」、「保險服務」、「社會民生服務」及「關愛服務」四大類別。「星鑽服務大獎」自2006年起舉辦，今年邁入第20屆，主題為「星鑽20載．服務創未來」，不僅表彰業界具卓越服務的機構與團體，也期望各行各業，能為市民提供更具創新與可持續性的優質服務。



「星島新聞集團」副行政總裁林善喬與《星島日報》總編輯湯錦標，聯同頒獎嘉賓，包括商務及經濟發展局副局長陳百里、職業訓練局主席林健鋒、香港物業管理業監管局主席黃江天、香港旅遊發展局副總幹事葉貞德、香港工業總會副主席劉燊濤，及香港科技大學工商管理學院教授蕭錦榮等，共同主持開幕儀式。



今年大會仲特別安排「宇樹科技」機械人擔任「星鑽大使」，喺現場招待嘉賓，並於台上表演，令來賓驚喜連連。



KellyChu



現場嘉賓與機械人互動。