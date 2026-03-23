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馮應謙 - 改衫的心得 | 花樣男教授

花樣男教授
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馮應謙
1小時前
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生活 專欄
內容

　　到上海興業太古匯，我每次都會去Element逛逛，Element是一間雲集世界不同設計師品牌的店舖。這次剛好看到日本設計師寺田典夫的品牌Yoke，而且還有折扣，就忍不住買了一條超闊的淺藍色牛仔褲。

　　問題是，現在流行的designer牛仔褲都長到拖地。在香港逛街，回家後褲腳全是黑色的。為了實際考慮，我就決定去深圳找我的御用裁縫幫忙改褲。

　　回想20多年前，因為上電視鏡頭前想穿得合身好看，常常去改衫，一心要求尺寸最貼合體形。久而久之，我也從「改衫」中學到不少訣竅，後來開始自己設計衣服。今天重點不是去哪裏shopping，而是想分享一些改衫小心得。

　　首先，改衫第一步一定要將衣服先洗淨，千萬別拿着一件髒兮兮的衣服去給裁縫。其實還有個很實際的原因，比如剛買回來的牛仔褲一定要先洗，因為通常都會有一點縮水，洗過再拿去修改，尺寸才更準確。如果要更精確，也可先燙直衣服才攞去裁縫。

　　第二，我會跟裁縫說「留一手」，例如改細腰圍，裁縫不會直接剪掉多餘的布，而是把多出的半寸或一寸布料摺進去，藏在腰後的縫線裏。萬一過了半年腰圍變粗，還可以還原甚至再加大一點。

　　給新手一點建議，不要自己在家量褲長或量腰圍，然後交給裁縫修改。各地用的度量單位未必一樣，例如我們講的一尺，和國內的市尺其實是不一樣的。最穩妥還是自己帶衣服去，讓裁縫直接用針把修改位置pin好，這樣出來的效果一定合心意。

馮應謙

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2026-03-14 02:00 HKT
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