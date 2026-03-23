Titus - 可以不買，不能不懂 | 錶奇立異

獨立製錶的世界很廣，而且每天在變；相比起注重歷史及奢華的各大「老字號」，獨立製錶更講求突破、創意及獨特的工藝。有一個獨立製錶品牌，你可以不買，但絕對不能不懂。



在眾多獨立製錶品牌之中，F.P.Journe的崛起簡直是傳奇。這個由法國製錶師François-Paul Journe於1999年創立的獨立品牌，從藉藉無名走到獨立製錶界的「天花板」，這個發展速度實在令人五體投地。再想一想，其實品牌只不過大我一年。



與主流瑞士品牌相比，F.P.Journe的產量極少，每年才不到1000隻。就像品牌的座右銘「Invenit et Fecit」，意思是「構思並親手製造」；品牌一直堅持所有機構與零件都由自家設計及生產，每一隻都是心血。也正因如此，F.P.Journe近年的人氣不斷上升，在拍賣市場上常以高價成交，越來越難入手。



F.P.Journe以罕見的18K玫瑰金機芯著稱，不僅提升穩定性與耐用性，也證明他們對細節及美學的要求是連機芯也不放過。同時，最為人知的Chronomètre à Résonance共振計時，透過雙擺輪共振提升走時精準度，甚至曾經在日內瓦高級鐘錶大賞中榮獲最佳複雜功能腕錶大獎。到現時還是唯一應用共振於腕錶上的品牌。



雖然這品牌對我來說實在是高不可攀，但如果要買的話，我一定會選擇Élégante系列，尤其是女裝尺寸、鑲滿鑽石的款式。它擁有非一般的石英機芯，當手錶靜止30分鐘後便自動進入休眠模式，節能同時延長電池壽命，重新戴上時又會自動調校時間，繼續運行。一個聽上去很簡單的功能，原來是F.P.Journe的專利！



Titus