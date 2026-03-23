Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 可以不買，不能不懂 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　獨立製錶的世界很廣，而且每天在變；相比起注重歷史及奢華的各大「老字號」，獨立製錶更講求突破、創意及獨特的工藝。有一個獨立製錶品牌，你可以不買，但絕對不能不懂。

　　在眾多獨立製錶品牌之中，F.P.Journe的崛起簡直是傳奇。這個由法國製錶師François-Paul Journe於1999年創立的獨立品牌，從藉藉無名走到獨立製錶界的「天花板」，這個發展速度實在令人五體投地。再想一想，其實品牌只不過大我一年。

　　與主流瑞士品牌相比，F.P.Journe的產量極少，每年才不到1000隻。就像品牌的座右銘「Invenit et Fecit」，意思是「構思並親手製造」；品牌一直堅持所有機構與零件都由自家設計及生產，每一隻都是心血。也正因如此，F.P.Journe近年的人氣不斷上升，在拍賣市場上常以高價成交，越來越難入手。

　　F.P.Journe以罕見的18K玫瑰金機芯著稱，不僅提升穩定性與耐用性，也證明他們對細節及美學的要求是連機芯也不放過。同時，最為人知的Chronomètre à Résonance共振計時，透過雙擺輪共振提升走時精準度，甚至曾經在日內瓦高級鐘錶大賞中榮獲最佳複雜功能腕錶大獎。到現時還是唯一應用共振於腕錶上的品牌。

　　雖然這品牌對我來說實在是高不可攀，但如果要買的話，我一定會選擇Élégante系列，尤其是女裝尺寸、鑲滿鑽石的款式。它擁有非一般的石英機芯，當手錶靜止30分鐘後便自動進入休眠模式，節能同時延長電池壽命，重新戴上時又會自動調校時間，繼續運行。一個聽上去很簡單的功能，原來是F.P.Journe的專利！

Titus

最Hit
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
11小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
17小時前
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
武漢牛蛙店天花突跌出人腿 食客嚇壞急逃走
即時中國
11小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
影視圈
7小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
13小時前
行車記錄儀拍下大橋斷塌的一刻。X@République
00:31
巴西大橋坍塌釀14死　電單車墮下恐怖畫面首曝光︱有片
即時國際
11小時前
一名6旬婦人早前於一班由香港飛往倫敦的英航客機上猝死。路透社資料圖
英航香港飛倫敦航班︱6旬婦猝死機師拒折返 逾330乘客伴屍13小時
即時國際
9小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
00:31
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
17小時前
星島申訴王｜滑板青年疑吸食「太空油」煙彈 港鐵車廂內全身劇烈顫抖 網民：戒毒回頭是岸
申訴熱話
5小時前
更多文章
Titus - 預知未來的超能力 | 錶奇立異
　　你試過「開口中」嗎？這種感覺實在太爽了，就像擁有了預知未來的超能力。這超能力，在很多電影裏都出現過，而在「凡間」的我們便只能渴慕着。但事實上，那只是一時的快感，世上沒有人能達到言出必中的境界。 　　2026年的Watches &amp; Wonders在4月初便會一如以往在Geneva舉行。這個錶壇盛事往往都是各大牌子不約而同地發布新消息的時間；除了發布新錶款，錶迷也會關注停產的錶款。而
2026-03-13 02:00 HKT
錶奇立異