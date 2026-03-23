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李飛帆 - 恒生林慧虹主持義工嘉許晚宴 致謝逾百同事及社區夥伴 | 企業熱話

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李飛帆
1小時前
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生活 專欄
內容

　　日前，恒生銀行總行頂層的博愛堂雲集了逾百位義工同事及12間社區夥伴的管理層，究竟有甚麼「搞作」？原來是恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹聯同管理層主持「恒生義工嘉許晚宴」，表揚一班平日默默付出、全心投入服務的恒生義工，以及長期合作的社區夥伴，場面溫馨熱鬧。

　　晚宴設計別具心思，由流程到每個細節，均體現恒生對社區投資的重視與價值。除了向表現傑出的義工頒發嘉許狀，恒生管理層更親自上陣，拍攝短片「唱」出義工們過去一年的貢獻。而桌上的心形座位牌不但印有來賓的名字，更附有不同恒生社區投資重點項目的簡介，鼓勵大家了解更多並參與其中。

　　晚宴亦精心安排問答比賽、猜潮語、包裝福袋等互動遊戲，讓義工與社區夥伴在輕鬆交流之中，深入了解恒生社區投資的策略方向，同時展現義工們百般武藝於一身的能力。

　　去年恒生動員800多位義工參與55項活動，涵蓋理財教育、自然保育、青年發展及社區關懷四大範疇。主持今次晚宴的恒生行政總裁林慧虹表示，衷心感謝義工同事及社區夥伴一直以來的支持。她強調社區投資的重點不在數字，而在於如何把關懷轉化為行動，為不同社群帶來真正改變。

恒生銀行舉辦義工嘉許晚宴，感謝員工積極參與義工服務。
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2026-03-20 02:00 HKT
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