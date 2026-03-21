馮榕榕（Ruby） - ComplexCon潮流盛會 | 榕榕細語

《ComplexCon香港2026》今日起一連兩天在亞洲國際博覽館璀璨開展，這場融合音樂、市集與藝術的潮流盛會，已成街頭文化愛好者年度心頭好。



ComplexCon源於2016年加州長灘，至今近十年，以街頭服飾、限量球鞋及青年次文化為本質，風格交織Hip Hop、塗鴉藝術與運動活力，絕對是一場潮流文化盛事。香港自2024年成為亞洲據點，已連辦三載，匯聚逾三萬五千全球賓朋，奠定區域潮流樞紐地位，每年都會推音樂演出、藝術裝置及跨界對談，點燃無盡創意火花。



活動除了音樂表演，Marketplace亦雲集超過一百五十個品牌，推出許多不同的限量聯乘，必須到場獨家體驗。國際品牌如Adidas聯乘CLOT的絲質Gazelle、New Era與Fat Coffee With的Fat Jai帽飾、韓星Zico服飾、台灣GOOPiMADE、BAPE、fragment design及Murakami主理的Ohana Hatake等等，皆耳熟能詳，引領全球街頭脈動。本屆更添周生生可持續珠寶、Jaslar Pearl歐風浪漫及（nepenthes） Lowii的思潮張力，予賓客沉浸於多元潮流海洋。



於此國際盛事中，最令人側目是政界Icon葉劉淑儀的意外加盟，她將於3月21日ComplexCon（Versations）舉行粉絲見面會，贈予親簽絕密造型閃卡，並享一對一「Hi-bye」互動。大會讚其「網絡流行女神」，網民戲稱「潮流姐姐」，此跨界之舉，將政治公眾人物融入街頭文化，激起熱議，成為今屆最獨特的文化碰撞時刻，彰顯ComplexCon包容多元的潮流精神。



另外重點推介三間設計感本土品牌，GrowthRing & Supply（GRS）九龍店不容忽視，主理人Kenji Wong以「Boundless無疆」理念，融建築線條與地下文化，鏡框及服飾線條剛柔並重，其設計深度猶如城市隱喻。2024年誕生的UNSTEADYMARKET首次登陸，根植街頭，以獨特視覺解構Kitsch與Vintage，圖騰大膽前衛，猶如視覺詩章，設計師語言強烈，值得捕捉其新生代街頭敘事。GENZERO則專注前瞻設計，吸取流行音樂與青年亞文化，頭飾視覺辨識度極高，不追潮流唯屬敏銳者，其原創語言猶如思潮暗湧，為本地設計注入高張力美學，是市集首選。



這些本土設計品牌，於國際洪流中獨樹一幟，周末親訪，必為你的時裝櫃添上香港獨有設計詩意，凝現街頭靈光。



馮榕榕（Ruby）