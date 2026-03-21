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葉澍堃 - 中大醫院 食「唐記包點」「君悅」海南雞飯及「ÉPURE」法國烤雞 | 葉Sir食經

葉Sir食經
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葉澍堃
54分鐘前
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生活 專欄
內容

　　年紀大機器壞，去年3月在中大醫院做了髖關節手術，想不到幾個月後膝蓋也出現問題，舉步為艱，年初九便在中大醫院再做換膝手術，為我做手術的型男醫生醫術高明，手術個多小時便順利完成，腫痛比預期少得多。手術後在病房食了半份吞拿魚三文治，味道如何並不重要，只知道有得食好過冇得食！

　　中大醫院除了醫院本身的餐廳，附近也有幾間食店，選擇不少，從粥粉麵飯、蝦餃燒賣到西餐意粉燒雞，樣樣齊全，太座在附近的「唐記包點」買了粟米肉粒飯、山竹牛肉、燒賣和芥菜排骨胡椒湯飯，兩人晚餐食得飽飽只需一百大元，在香港經營飲食業要賺錢真不容易！

　　手術後兩個小時便要落床做物理治療，因為有敷冰機、SCD腳部按摩機、傷口抽真空機和電視機，當然還有護士和物理治療師的專業護理，傷口沒有血水，也沒有腫痛感覺。中大醫院真是世界一流。

　　手術後的第一晚感覺疲累，很快便呼呼入睡，在夢中跟周小姐深情相擁之際，突然聽到床邊儀器發出巨響，即時把周小姐推開，希望撇清關係，看到在旁陪睡的太座睡得很甜，面上沒有絲毫醋意，即時放下心頭大石，急call醫護人員看看出了甚麼問題，原來是儀器需要充電，跟我的維生指數無關！

　　第二天早上在醫院餐廳叫了份中式早餐，88元有瘦肉粥、蝦餃和咖啡，由於是健怡早餐，沒有任何添加味道，淺嘗即止，太座比我精明，到醫院對面「唐記」買了糯米卷和燒賣，在樓下「鴛鴦奶茶」買牛角包、炒蛋和咖啡，匆匆把豐富早餐吃完後，便到樓下做1小時物理治療，運動包括划艇和踩單車，目的是要強化腿部肌肉。

　　在醫院住了4晚，午餐通常食醫院餐廳的菜式，好像蘑菇忌廉湯、肉醬意粉、豬肉白菜水餃、馬蹄冬菇肉餅飯、白灼菜心和桃膠紅棗糖水，飲品大多是橙汁、檸檬水、可樂和童年時愛飲的好立克。醫院餐廳食物的好處是少鹽少油少味，比平時食的健康得多！晚餐想食得好一點，試過在附近酒店叫外賣，菜式包括肥牛炒河、忌廉南瓜湯和燒春雞，想不到肥牛炒河原來是肥油炒河，用來搽面，肯定一星期不用做facial！

　　在醫院的最後兩晚有幸品嘗到一些真正美食，包括謙謙為我從港島「君悅酒店」送來的海南雞飯，和酒神基利斯送來米芝蓮一星餐廳「ÉPURE」的招牌烤三黃雞、雞飯、龍蝦沙律和肉骨茶，此外還有瓶法國「補筋的」紅酒，應該是世上最好飲的補筋藥水！甜品是法式馬德蓮蛋糕，在醫院病房可以享受如此星級美食，甜在心頭的感覺真好！

葉澍堃

醫院餐廳食物少鹽少油少味，健康有益
醫院餐廳食物少鹽少油少味，健康有益
唐記包點早餐
唐記包點早餐
君悅酒店的海南雞飯
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醫院餐廳的健怡早餐
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酒店買回來的晚餐
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第一天便做物理治療
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手術後學習步行
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豬肉白菜水餃
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醫院餐廳的冬菇馬蹄肉餅飯
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「ÉPURE」的招牌烤雞、雞飯、沙律和肉骨茶
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