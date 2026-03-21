林靜 - 木棉花開 | 紅棉樹下

踏入3月，各區的木棉花爭相盛放，橙紅與鮮紅交錯，美得令人駐足。若說賞花之首，必數大帽山腳下的石崗軍營。



特意挑了平日午後前來，避開熙攘人潮。誰知今年營內的花開得早，英雄樹下落紅滿地，彷彿鋪上厚厚一層「紅地毯」。花雖墜落，姿態猶存，5片肥厚花瓣依然堅挺，像一只只小巧的紅酒杯。



往年這時，總見有心人在草地上用落花砌成心形圖案，可能是情侶的告白，也是遊人打卡的必備畫面。今年心形不見了，卻換上鐵絲網上以木棉花整齊拼出的兩個字母「HK」，又是另一種風景。



看過花漫步落山到上村，公園對面都是開業幾十年的小店和茶餐廳。我最喜歡到恩記，它的菠蘿涼粉冰大大杯，充滿兒時回憶。



回程時取道通往錦上路站的小路，意外發現路旁有個盈匯坊。乍看還以為是新式屋苑，原來是露天花園，幾家特色餐廳錯落其中，有西餐、有咖啡店。午後陽光穿過樹影，灑在露天茶座，已有幾桌客人慵懶地啜飲咖啡。不禁想像，待華燈初上，燈串亮起，微風送爽，這裏定必是個很chill的角落。



林靜