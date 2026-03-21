KellyChu - 消防處救護臥虎藏龍 中醫藥專才上前線 | Executive日記

消防處人才濟濟，臥虎藏龍。消防處最新一期刊物《守護同行》，就訪問咗兩位救護職系同事，包括曾任註冊中醫師嘅救護主任黃子洛，及曾修讀中藥藥劑學學位嘅高級救護主任王卓文。佢哋曾從事過中醫藥工作，但為咗把握黃金時間拯救生命，毅然決定加入救護行列，繼續貫徹服務市民嘅初心。Kelly好佩服呢份熱誠！



佢哋表示，救護工作挑戰性更大。黃子洛難忘2019年粉嶺公路巴士撞樹意外，形容現場「血肉模糊」，但「我們要爭分奪秒，作出正確決定」。王卓文亦話，救護員「不能怯懦，要盡快向前走」，更要面對生離死別。



難得嘅係，佢哋亦將中醫藥知識應用喺工作上，例如檢查藥渣、教學生判斷骨折同脫臼等；期望將來有更多中西醫協作機會，繼續貢獻社會。

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KellyChu