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KellyChu - 港知名地標「花式」風情盡覽 羅淑佩「花花衫」襯花展打卡 | Executive日記

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KellyChu
57分鐘前
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生活 專欄
內容

　　維園「花式」演繹香港魅力！康文署舉辦嘅香港花卉展覽，昨日喺維園開幕，以「花語尋『香』－－ 細味城市特色」為主題，即日起至29日，展出約40萬株繽紛花卉，當中包括4萬株主題花紫羅蘭，寓意香港兼具魅力與堅韌的獨特氣質。文體旅局局長羅淑佩，昨日更好應景咁穿上「花花衫」逛花展，仲親身推介邊度打卡最靚！

紫羅蘭寓港魅力與堅韌

　　今年花展設有多個大型園林造景，以香港本土特色為主題，呈現各區特色景點。一入場，即可見「城鄉風情」園圃，匯聚新界地標，如聚星樓同林村許願樹。想感受港島同九龍嘅魅力？「港島花徑」有中環摩天輪、大坑舞火龍等你打卡；場內仲有「港飲港食」造景，以點心、奶茶等元素，呈現地道飲食文化。「九龍剪影匯繁花」就以獅子山為中心，匯聚尖沙咀鐘樓、彩虹邨遊樂場、九龍城寨同廟街等知名地標！喺「離島文化傳承之旅」，觀眾可以穿梭大澳棚屋、昂坪纜車同長洲包山，仲有中華白海豚陪你影相。

　　羅淑佩昨日亦把握機會，到花展打卡，更身穿色彩繽紛的花花圖案衫，與鬱金香花海合照留念，又同寫生嘅小朋友交流，並大讚佢哋很有天份，當中許多人有成為天才小畫家嘅潛質！

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羅淑佩身穿「花花衫」打卡。
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