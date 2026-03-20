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張諾 - Roald Dahl的童真 | 任意行

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張諾
3小時前
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生活 專欄
內容

　　著名英國兒童文學作家Roald Dahl（達爾）一生傳奇，作品以幽默、諷刺、出人意料且充滿想像力著稱。他做過飛行員，經歷過二戰，寫過007電影劇本，有兩段婚姻、五名孩子。

　　大部分人認識達爾是從《查理與巧克力工廠》開始的。那座神秘的工廠，五張金獎券，還有那個走路古怪的Willy Wonka，是無數孩子的夢幻世界。後來又有《Matilda》，小女孩用眼神移動物體的畫面，至今仍是經典。這幾年，每當這些故事被重新搬上銀幕，從Johnny Depp版到最新的《旺卡》，我還是會乖乖買票進場。明知結局，依然甘願一次又一次走進他的異想世界。

　　不過，私心最愛的，始終是他那本自傳《Going Solo》。

　　如果說童書裏的達爾是個陪孩子做夢的大人，那麼《Going Solo》裏的他，就是個親自闖蕩世界的年輕人。書裏寫他年輕時遠赴非洲工作的經歷，草原上的獅子、住處出現的眼鏡蛇，每一段都像冒險電影。然後戰爭來了，他成為皇家空軍飛行員，駕駛戰機衝上雲霄。他寫空戰，寫墜機，寫生死瞬間，用的卻是那種淡淡的、甚至有點幽默的口吻。好像那些驚心動魄，都只是人生必經的尋常。

　　讀這本書，會明白Dahl的童話為甚麼總有獨特的質感。因為寫那些故事的人，真正見過世界的光亮與陰暗。

　　從非洲草原到巧克力工廠，從戰鬥機駕駛艙，到Matilda的圖書館，達爾只此一家。

張諾

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