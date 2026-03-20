梁家權 - 同一咖喱兩種辣感 | 好味大過天

人在香港的話，都不想錯過信興集團的飯局，一來是看這個植根香港人生活多個範疇的品牌有甚麼新產品，二來是貪吃一頓飯。



坦白說，飯局常有，用不上一個「貪」字，但信興的傳媒飯局早年由創辦人蒙民偉搞起，至今日第二代蒙德揚和蒙倩兒主持，不管飯局設在高級會所或馬場，都必然有「蒙氏咖喱」和信興電飯煲煮出來的白飯，吃了多年，貪的不僅是咖喱香，還欣賞承傳的一份人情味，當今商業世界，這種家傳禮數鳳毛麟角。



蒙氏咖喱真係咁好食？口味人人不同，難以為「好」下一個標準，但絕對「唔差」。有幾次甚至不怕失禮人，把自家面和鄰桌吃剩的咖喱連白飯打包回家，連帶其他識食的賓客，也老實不客氣，讓碟內的咖喱一滴不留。多年來蒙氏咖喱獨沽一味是炆薯仔牛筋腩，幾年前開始，主人家體貼茹素者，另上一道咖喱新鮮蘑菇（見圖）。



上星期的信興飯局，在席有人覺得咖喱蘑菇比牛筋腩辣，起初我亦有同感，但看咖喱汁顏色、香氣，基本上無甚分別，仔細一想，牛筋腩本身有肉味，加上薯仔的澱粉質其實是醣類，兩者都能溝淡咖喱的辛辣，而新鮮蘑菇帶點淡淡的澀味，反而更突出咖喱的辣，所以同一款咖喱汁配不同的食材，會分出兩種風味來。眾人覺得這番見解似是而非，但好像又有點道理，總之兩樣都好食就是了。



然後大家的焦點忽然講到在場展示的小型洗碗機，僅比家用微波爐大一點，卻便宜過微波爐，在座捱緊洗碗之苦的家庭主婦和主夫一致認同，把洗碗機冠名「和諧機」，事關可以減少負責洗碗的紛爭，增進家庭和睦的工具。這種小型洗碗機，應付一家三、四口，綽綽有餘。



梁家權