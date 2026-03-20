林靖風 - VILLEPIN群展「第二本能」 | 優雅以後

VILLEPIN畫廊於群展「第二本能」中，展出藝術家永井博、尹佑珍及梁曉晴的作品。三人以各自鮮明的視覺語言，營造出親密而獨特的生態系統。作品透過不同層級之間的轉換，模糊內在與外在的界線，引導觀者重新思考「自然」的定義。



梁曉晴將植物、昆蟲及微小生物重新編織為可被凝視與記憶的存在，讓創作成為一種自我與世界對話的方式。在藝術家2024年的作品《Whose Birthday》中，她把鳥巢塑造為蛋糕的形象。雛鳥的姿態彷彿成為蠟燭，紅彤的口部如火燄般在空中搖曳；牠們等待母親餵食，然而她卻沒有帶來任何食物，只是在巢中凝視着牠們。鳥巢的結構由鐵枝與碎片組成，而未帶回食物的母親，或許於飢餓與本能之間，萌生吞食雛鳥的念頭。畫面運用紫與黃的對比色彩，營造出一種混沌而不安的狀態。作品展示於樓梯間的吊燈旁，彷彿隨時準備墜落。



此作或許亦映照出當今社會的家庭壓力：在資源匱乏的情況下，該如何養家糊口？困境彷彿只能不斷循環。出生率低迷，同時因資源不足而加劇生活壓力，使原本應是慶祝的時刻亦成為一種奢侈。



當日常基本需求都難以滿足時，人們或許只能以頹垣敗瓦堆疊出一個看似完整而美好的家庭。



林靖風