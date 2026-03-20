KellyChu - 藝術家Coco牆上留言 勉過路人活在當下 太古地產藝術月展覽開幕 無價舊相等你「領養」 | Executive日記

香港不愧為藝術集中地，今年太古地產藝術月，就請到近年嶄露頭角嘅西班牙藝術家Coco Capitán喺太古坊舉行大型展覽，展期由昨日到4月26日，公眾免費入場。Kelly久仰大名，估唔到可以喺香港睇到Coco嘅作品。展覽除咗睇，觀眾仲可以帶走一份獨一無二嘅珍貴回憶，萬勿錯過！



靈感多數源於日常



展覽分為3個部分，各有驚喜！全場最特別，非港島東中心67樓嘅「Memory Adoption Bureau」莫屬！入面有Coco自幼蒐集嘅過萬張民間相片收藏，包羅萬有。觀眾入場前要拎本「Passport」，再喺場內慢慢揀相，並承諾會好好珍惜佢，先可以正式「領養」帶返屋企！Coco話，呢啲相曾經可能放喺某個人嘅銀包，代表住一份無價回憶，希望大家能將佢延續落去。Kelly都「領養」咗一隻好可愛嘅天鵝！



ArtisTree嘅「Naïvy」，展出系列以青少年同航海為主題嘅作品，帶領大家由另一個角度欣賞世界，提醒我哋勇於嘗試，觸動觀眾對自由同想像力嘅探索。行過太古坊嘅朋友，可能已經發現建築多咗啲手寫字，呢個就係第二部分「I Read While I Walk」。Coco透過文字，表達對世界嘅睇法，佢認為：「沒有比現在更好的時刻」，希望途人行經時，可以喺百忙之中活在當下 。



Coco提到，靈感多數源於日常，例如喺地鐵聽到嘅對話等，發現人與人之間有好多共通嘅諗法同煩惱。佢藉文字同圖像，鼓勵觀眾喺日常之中發現美。Kelly好佩服Coco對生活嘅細膩觀察，佢嘅作品充滿溫度，只要用心感受，藝術無處不在。



KellyChu



觀眾可於Memory Adoption Bureau「領養」心儀照片。