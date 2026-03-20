七仙羽 - 屬猴者運勢平穩 利創意類工作 | 七仙語

2026年（馬年）屬猴運勢整體平穩，屬中上之局。因有「驛馬」星動，屬猴者今年動象頻繁，非常忙碌，會應驗很多奔波勞碌有關的事情，包括出差、搬遷、旅遊等，今年奔波勞碌，非常忙，運勢多在奔波中開展。工作上有「文昌」星助力，事業穩定中尋求進步，但要注意因「孤辰」和「喪門」星影響，內心容易孤獨，做很多事情都要靠自己，沒有人幫助，孤軍作戰。今年命中有「白虎」、「喪門」，多加關注長輩健康。



屬猴的人在今年，由於吉凶參半，整體運勢來說，平平穩穩。有「文昌」坐鎮，利考試運、進修及創意類工作，做設計、創意工作者多靈感多創意，名利提升。今年有「驛馬」星，代表工作常需外跑，異地發展、出差或調派，越動越旺。



2026年屬猴的事業運呈「動中生財、穩步上升」的趨勢，因有「驛馬」星照耀，因此變動頻繁，最好主動出擊把握機會，今年特別多出差或者應酬。今年也有機會轉換工作，因為今年自己特別想有一些新的改變，計劃也很多，今年創意比較豐富，因為有「文昌」星的幫助，有利於進修、讀書、考試，如果想學開車的人士，今年特別適合去考個駕駛執照。要留意今年工作方面，沒人幫忙，要自己獨立完成，做甚麼都要靠自己，感覺自己一個人力不從心非常辛苦。受着「孤辰」星的影響，感覺沒有人能明白你，沒有人理解你，跟上司的溝通也會有點誤會，做事比較辛苦，幹甚麼事都要親力親為。下半年尤佳，事情開始會慢慢地順了一些，也是收成期。



今年財運運勢正財穩定，沒有偏財財運，一分耕耘一分收穫，主要來自打工的財富，只要努力工作就一定會有好的收穫。今年偏財運普通，不宜參與高風險投機活動，並慎防詐騙、虛擬投資。



今年感情運受「孤辰」星影響，容易出現獨處、孤獨感增強的心態，即使有伴侶也容易因專注事業而忽略另一半，建議多分配時間維繫感情。



單身人士仍然維持在去年的感情狀況，沒有甚麼新的進展，已婚人士今年在兩人相處容易產生隔膜，大家少溝通並且容易有誤會。



屬猴的人士今年要特別小心健康，要注意「血刃」煞，容易有血光之災、碰撞受傷。如果開車的人士，要特別小心交通意外，如果出門去旅遊，也要非常小心，危險活動要避免，並小心農曆正月、六月與十月。另外「喪門」及「地喪」入宮，建議多關心家中長輩健康。



自身則要留意腸胃系統與心血管健康，並注意避免發生血光之災、跌傷或意外，最好在立春後捐血或驗血化解。多穿着白色、金色、淺黃色或米色衣服，這些顏色有減輕障礙的作用。



如果有計劃要執行，把握農曆三月、十一月，如果有事情要處理，盡量避免農曆正月、五月、九月。



七仙羽