李純恩 - 自動洗澡器 | 好好過日子

日本一個浴具展覽中展出了一副價值約三百萬港幣的自動洗澡器，形狀有點像一個密閉的駕駛艙，人坐進去之後，合上上蓋，眼前的螢幕會播放令人心曠神怡的影像畫面，可以是風景，可以是櫻花。然後水流噴出來時，時緩時急，大大小小的水珠噴灑全身，不用肥皂也可以洗得乾乾淨淨，然後全身烘乾，還可以焗桑拿，一切完成，全身乾爽，直接穿衣即可。



浴具公司本來是想用這台自動洗浴器來推銷他們出產的花灑噴頭，但沒想到不少人對這台洗浴器有興趣，於是增加產量，專門賣給高級會所。



我對這麼洗澡興趣不大，但看到在密封艙裏有螢幕播放令人靜心悅目的影片，便想起去照磁力共振的恐怖經歷。照磁力共振最令人－－尤其是有幽閉恐懼的人－－不安的，便是那個全白的封閉空間，人躺在裏面，往往會覺得壓迫窒息。如果在那個空間裏可以看到一段悅目的影片，甚至只是一幅星空燦爛的圖畫，便可以起到鬆弛寧神的效果，減低封閉空間造成的不安。磁力共振機的製造商不知會不會動動腦筋。



那個浴具展覽中還有一款廉價洗澡器，只售約七萬港幣。這機器就是讓人坐進去，四面噴出水花，洗乾淨烘乾身子，大功告成。這是為行動不便的老人家特設的。若是人手洗澡，一個行動不便的老人家需要兩個護工才能完成，但有了這架機器，只要把老人攙扶進去坐好，洗乾淨之後連頭髮都吹好了。整個過程，有點像自動洗車，效果很好。如果你嫌我這麼比喻有些尷尬，那大可把自己想像成一架法拉利或者林寶堅尼，那就精神爽利了。



李純恩