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孔慶瑜 - 欲眠但難以入睡 中醫藥學緩解失眠憂思 | 中大說中醫

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香港中文大學中醫學院
4小時前
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生活 專欄
內容

現代人受失眠困擾情況越來越普遍：入睡困難、淺睡易醒、睡眠多夢、越想睡覺但越睡不着……已成都市人常見的慢性健康問題，要加以改善及預防，中醫學上有標本兼治的方案，具良好治療效果。 

文：孔慶瑜　圖：資料圖片

針灸具明顯療效

　　許多上班族和學生都表示：「晚上想睡時大腦卻停不下來」、「明明工作已經很累，但一躺下卻立即睡意全無」。有些人甚至越想着快點入睡，卻越睡不着，久而久之便進入了惡性循環——情緒焦慮加重，睡眠質素更差；翌日精神更疲乏，晚間又更難入睡。

　　有人嘗試了各種方法，效果一般，最後卻在針灸治療中找到意外收穫。筆者有一病人因痛症前來求診針灸，原本只想改善痛症，卻在針灸治療過程中不知不覺呼呼大睡起來。針灸不但能治療痛症，更治療了她多年的失眠問題。

　　其實，針灸治療從來就不局限於痛症，針灸治療失眠也非新鮮事。中醫理論中，睡眠與陰陽消長交替息息相關。良好的睡眠不只是入睡，而是身體是否能夠順應天地之氣，自身陰陽可否自然交替消長。《靈樞口問》：「陽氣盡陰氣盛則目瞑；陰氣盡而陽氣盛則寤矣。」當陽氣逐漸收藏、陰氣漸盛，人自然容易入睡；反之陰氣不足或者陽氣偏亢，人則清醒難眠。

陰陽失調礙作息

　　失眠的本質乃「陰陽不交，陽不入陰」，陰陽失調便會導致難以入眠或一閉眼便醒。身體明明需要休息，精神卻無法安定。換言之，失眠不是單純「睡不着」，而是身體的節律被干擾，是 「陽不入陰，神不守舍」 的表現。神由心所主，失眠最主要的原因就是心神失養或心神受擾。

　　然而，臨床上，失眠並非只由單一病因所致，背後牽涉的臟腑與機制往往更複雜，常見可與肝、脾、腎等臟腑相關，進而影響到心神而致失眠。例如由於壓力大，情志不舒，可引起肝鬱氣滯，氣鬱久而化火，上擾心神則思緒停不下來，難而入睡；又或者長期飲食不定時，導致脾胃運化失常，氣血生化乏源，氣血不足，血不養心，則出現多夢淺睡易醒，甚至伴隨健忘、心悸等；又或者長期熬夜傷精耗血，腎陰不足則虛火上擾，出現心煩失眠、入睡後易醒、半夜醒來難再入睡等表現。

關乎兩大經脈

　　在經絡的角度，睡眠與奇經八脈中的陰陽蹺脈關係密切，這兩條經脈就如主宰睡眠與覺醒的開關：「陽蹺脈氣盛，主目張而不欲睡；陰蹺脈氣盛，主目閉而欲睡。」因此，若「陽蹺脈」過盛而「陰蹺脈」不足，就會導致陽無法入陰，人也就會躁動、難以入眠。由於失眠的成因多樣，因此在治療上必須辨證論治。中醫師可以透過選擇相關穴位，調暢人身氣血以及各個臟腑，達致陰平陽秘，陰陽調和，睡眠節律才有機會回到正軌。

注意起居習慣

　　睡前的環境與習慣也決定了陽氣能否好好的收斂，建議睡前一小時便要營造良好的睡眠環境，使陽氣準備好收斂，啟動睡眠的節律。大家可以調暗燈光、降低聲音，放下手機與電腦，進行和緩的深度呼吸，以助陽氣入陰而易於入睡。同時保持規律作息，盡可能避免「日夜顛倒」，遵循天地陰陽的運行規律，「日出而作，日入而息」，才能保持陰陽交替平衡。然而若失眠已持續數月，甚或已經影響日常生活，建議尋求中醫專業治療。
睡前穴位按摩

　　除了接受專業治療，日常亦可以配合簡單的穴位按摩幫助入睡。以下穴位可於每天睡前輕按約1至2分鐘，以「輕微痠脹」為度：

‧安眠穴：位於頸部，耳垂後凹陷處，枕骨下凹陷處連線的中點，有助放鬆頭頸、安定情緒。

‧印堂穴：位在額部，兩眉頭的中間，可舒緩緊張、放鬆精神。

‧內關穴：位在手腕橫紋上約三指寬，兩筋之間，可寧心安神、緩解心悸。

‧神門穴：位於手腕橫紋小指側的凹陷處，可養心安神。

香港中文大學中醫學院講師
孔慶瑜
 

壓力大，情志不舒，可引起肝鬱氣滯，以致上擾心神而有礙睡眠。
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長期飲食不定時，令脾胃運化失常，易影響睡眠質素。
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印堂穴
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內關穴
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孔慶瑜
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