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林靜 - 《全球供應》的勞動烙印 | 紅棉樹下

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林靜
4小時前
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生活 專欄
內容

　　走進大館「全球供應」展廳，逾40位參展藝術家，超過70件作品，透過披露個人故事、家族歷史及鮮為人知之處，探討全球化及中國近數十年來、前所未有的經濟增長，並重新檢視中國作為世界生產及物流中心的角色，如何維繫現代生活。

　　在李明的《梳》錄像中，挖土機在廢墟間輕梳著一名女子的長髮，機械的暴力與梳的動作構成荒誕張力。這超現實畫面恰如當代中國的縮影。高速發展伴隨著拆遷與流離，進步的代價往往由最基層承擔。

　　展覽第二部分「勞動百態」更觸動人心。儲雲的《平凡的一刻》邀請觀眾將空白卡片插入打卡鐘，「咔嚓」聲響中，時間被標準化為管理工具，也成為展品被帶走。這熟悉動作喚起集體記憶，改革開放後，億萬人正是被這機械節奏塑造了生活。

　　最感人也最傷感的，是厲檳源的《最後一封信》。父親曾在東莞一家工廠擔任保安，終年僅36歲。隨著藝術家踏入36歲，他將這封家書分成36行，穿起父親當年同款的制服，來到東莞，邀請36名保安員，教他用廣東話朗讀信件內容。作品以個人經歷為主要素材，連結不同年代的保安員。這既是藝術家的自我和解，也反映了急速工業化如何持續塑造勞工的家庭生活。

　　「全球供應」沒有提供簡單答案，卻讓我們看見，在商品全球流動的背後，還有勞動者不可磨滅的生命印記。

林靜

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