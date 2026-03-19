KellyChu - 旅發局度橋「色誘」環球客 創意slogan說好香港故事 | Executive日記

身為香港人，Kelly感到自豪，香港係立足亞洲嘅國際大都會，城市面貌，五光十色，生活多姿多彩。香港旅發局嘅團隊應該有同感，所以佢哋正在策展推廣香港嘅全球宣傳片，用上代表香港嘅事物顏色，例如「大熊貓嘅黑色同白色」、「啟德體育園嘅薰衣草紫色」、「鴨靈號帆船嘅紅色」，仲有講之不盡嘅耀眼色彩，舉世罕見，一定帶給環球旅客一個繽紛香港之旅。



旅發局團隊又好有心思，局方主席林建岳（Peter）同總裁劉鎮漢（Anthony）（見圖）話，佢哋仲度咗好多slogan，加強宣傳香港，好似「只在香港 亞洲國際都會」、「一步，又一天地」、「一瞬，銘記一生」、「日常，盛事上演」、「街頭，自成一戲」、「黑白，繽紛燦爛」、「尋覓，意外驚喜」、「東西，成就最好」、「世間，僅此限定」、「好戲，尚在後頭」………言簡意賅，又好文青，好有詩意，最重要係「說真香港故事」，也「說好香港故事」，所以Kelly俾個大like俾Peter同劉鎮漢。



KellyChu