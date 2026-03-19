馮程淑儀 - 西九文化區學院 培育新一代藝文專業人才 | WestK 留聲機

這個星期，我和西九團隊密鑼緊鼓，為即將於今個周日和下周一（3月22日至23日）舉行的第二屆「香港國際文化高峰論壇」作最後準備，以迎接來自世界各地的參加者。今次論壇共有近30位來自六大洲、14個國家及地區的文化領袖擔任主講嘉賓，包括來自英國南岸中心、美國現代藝術美術館、美國所羅門．R．古根漢美術館及基金會、沙特阿拉伯Royal Arts Complex等機構的行政總裁或館長，可謂星光熠熠。



第一屆論壇的成功和各界的正面迴響，是我們決定兩年後再次舉辦國際文化高峰論壇的主要原因。但對我來說，更重要的是無論本地、內地以至海外的參加者能否在論壇中有所得着和受到啟發，又或在這個國際文化交流平台上尋找到合作夥伴和機會。所以我期望今屆論壇完結之後，無論是講者或是參加者都有「滿載而歸」的感覺。



一如上屆論壇，西九管理局會在3月22日舉行合作協議簽署儀式。今年我們會與澳洲、中東、歐洲以及內地多間文化和學術機構簽訂合作協議，一方面為即將於今年落成的西九演藝中心建立國際合作網絡，另一方面透過新成立的西九文化區學院（西九學院），與海外的大專院校合作提供結合理論與實踐的短期專業培訓課程。西九學院今個月初已推出4個將於今年內舉行、有關博物館營運和表演藝術的培訓課程。



十多年前，當我出任民政事務局常任秘書長時，經常要介紹和匯報西九文化區項目的發展，當時文化界的朋友經常強調，西九不能只有硬件而忽略文化軟件的發展。今日我成為西九的CEO，更深感培育人才的重要性和逼切性。



這十年間，全球各地都在興建博物館和表演藝術設施，差不多每一天都有一個設施落成。興建了設施，便要找專業人員管理、營運、策展和製作內容，於是全球各國都在爭奪人才。這驅使我立下決心，成立西九學院，銳意為香港、大中華以至亞洲地區培育有理想抱負和有才華的年輕藝術家、製作人、策展人以及藝術行政人員等。



倘若你對文化藝術有興趣，有志投身這個創意無限的行業，歡迎你在線上或線下參加3月23日的香港國際文化高峰論壇，或報讀西九學院的專業培訓課程。



馮程淑儀