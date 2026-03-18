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張諾 - 相約啟德 | 任意行

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張諾
3小時前
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生活 專欄
內容

　　老友從海外回港探親，難得相聚，自然要相約行街飲茶。剛巧近日看到新聞，啟德體育園獲《時代》雜誌選為「全球最佳勝地」，與世界百大最值得到訪的目的地並列。我心想，正好帶朋友親身感受一下，這個地方為何能躋身國際勝地之列。

　　由宋皇臺站出發，不久啟德主場館便映入眼簾。朋友禁不住讚嘆建築有特色，外牆鋁板隨着光線的變化，呈現出從金屬藍到夕陽粉的變幻色彩，確是迷人。走到南看台，整個維港在眼前展開，海風輕拂，朋友定定地望着海說：「這裏真好。」

　　漫步園區，經過其他場館、攀石牆、保齡球場，還有美食市集。朋友笑說：「像個小鎮，甚麼都有。」我說這裏確是「城中城」，最難得是不侷促，處處留白。香港最大的城市廣場就在面前，水池波平如鏡，路面與水面齊平，高樓與藍天的倒映其中。

　　走到水池中央的平台，彷彿立於水中央。水池一端是步行天橋，你可以走上橋看風景，也可以坐在梯階上放空。日落黃昏、漫天晚霞之時，坐在這裏眈天望水，該是何等寫意。

　　有幸已在主場館看過國際網球賽、七人欖球賽和多場演唱會，見識了場館的全隔音可伸縮屋頂、可調式坡度和座椅冷卻系統。可惜朋友行色匆匆，無法同賞她喜愛的五月天演唱會，唯有留待她再訪，到時定有更多精彩節目。

張諾

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