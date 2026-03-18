嘉洛 - 《機動戰士高達 閃光之凱薩衛：瑟茜的魔女》 拍給鐵粉們的思考之作 | 嘉洛的光影世界

看今次第二部《閃光之凱薩衛》，觀眾需要了解一定時間線；至少要看過《機動戰士高達0079》、《機動戰士Z高達》和《馬沙之反擊》。根據這限制篩選，電影吸引力應只集中在主要、忠誠的舊派粉絲身上。《閃光之凱薩衛》原作是富野由悠季執筆寫於30多年前的三部曲小說，主題圍繞着獨裁跟恐怖主義展開，至今仍具有現實意義。儘管過去40多年，《高達》品牌已產業化到一個極至，先後多次變調以迎合不同年齡觀眾群，但《0079》後原始端故事仍然最具吸引力。富野由悠季以其複雜、論理性、多揣摩空間的風格特色，打造而成的宇宙觀，成功打破多種既有敘事傳統、人物具真實感衝突性，均增加了觀眾思考空間，同時滲出其作品共通主題：人類面對義務、主權及劣根性所在如何自處。書成於90年代的《閃光之凱薩衛》屬當中表表者。



《閃光之凱薩衛》三部曲主角凱薩衛諾亞本身是將門之後，成長過程中繼承了0079兩大主角阿寶與馬沙的二元思想，決定重回地球帶領反政府組織「馬法狄」，向腐敗的地球聯邦政府舉起反抗的旗幟，進行連串恐怖主義行動，過程中他介入了聯邦軍上校肯尼斯斯西格跟神秘少女吉吉安達露西亞之間的三角關係。首部曲5年前疫情期間於Netflix播放，今回二部曲於戲院上映。導演村瀨修功繼續其視覺驚艷：獨特色彩運用、明暗處理、繪畫技巧跟簡約卻振奮人心的配樂，為這高達系列注入新活力，今集香港場景更是令觀眾眼前一亮。



兩集《閃光之凱薩衛》屬一次優秀敘事式，卻不是最好的《高達》電影模式。首先機甲元素降至次位，只用來輔助探討主角凱薩衛內心的複雜性。巨型MS前，人類如螞蟻般渺小。政治方面，凱薩衛對自己和馬法狄目標產生懷疑，感情方面周旋於跟吉吉若即若離關係中，這些細節均服務着同一目的，就是讓觀眾跟凱薩衛共同思考，當世界衝突在加劇，馬法狄行為是否真的正當？真的可以令這世界重回正軌？



期待《閃光之凱薩衛》最終曲，希望不用再等多5年！



嘉洛