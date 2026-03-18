李居明 - 二月二剃龍頭 一年好景樂悠悠 | 李居明大師會客室

前些天跟一位髮型師朋友閒聊，他說打算出門旅行，我馬上提醒他：3月20日你居然敢不開工？在我看來，他身為髮型師，全年任何時段都能隨心出遊，唯獨這天不行，因為人人都找他剪髮剃頭，他的使命就是在這天幫大家討個好彩頭，令人人全年都好運。



這個「剃龍頭」的重要習俗是源自「二月二，龍抬頭」中國古文化，此日亦稱「中和節」、「花朝節」。「花朝」寓意踏青勞作、萬物復蘇，古時每逢這天，皇帝會帶着後宮親赴田間，皇后親手遞上鋤頭，帝王親自耕田，以此勉勵百姓春耕播種、砥礪奮鬥、開啟勞作的好日子，所以被喻為全年的「播種日」。



「龍抬頭」的由來，藏着天象智慧。這天恰逢春分，太陽直射赤道，南北半球日照時長均等，往後白晝漸長、夜晚漸短。春分那天夜晚，東方天空會升起一串特別明亮的星宿，以「角宿」為首，帶領亢、氐、房、心、尾、箕六顆星，合稱「東方蒼龍七宿」，角宿代表龍角。先民觀此天象繪出符號，慢慢演變成甲骨文裏的「龍」字，中華民族是「龍的傳人」是源自「龍抬頭」的星宿文化。



「龍抬頭」日不僅是剃龍頭，這天還是土地的生日，原因這天是開年之後的頭牙，生意人尤其重視，拜土地迎財神。後來衍生了飲食上也有呼形喝象的說法，這天吃龍鬚糖、龍鬚麵，吃水餃雲吞便是吃龍耳，寓意耳聽八方遇貴人；吃米飯則是食龍子，寓意出人頭地。



由於「龍抬頭」是播種日，應用在當今，那天絕不是躺平日，而是開工日，古云「一步一歡喜」，這天開啟任何新計劃，全年都能豐收豐足。中華文化源遠流長，這些古文化智慧依然能融入現代生活，值得我們傳承及發揚。記得3月20日要剪髮、食龍鬚糖及吃麵作鬚啦！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明